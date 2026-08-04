Foto: Reprodução/Blog "Amics Arbres" Em 2008, imagens da rua após protesto para proteção das árvores tomaram blogs do mundo quando a rua ganhou o apelido

Um biólogo português navegava na internet em 2008 quando se deparou com fotos da Rua Gonçalo de Carvalho, em Porto Alegre. Sem nunca ter visitado pessoalmente no local, o descreveu como “a rua mais bonita do mundo” e publicou a frase em seu blog. A definição de Pedro Nuno Teixeira Santos ganhou repercussão mundial, sendo reproduzida em inúmeros veículos até ser incorporada pelos porto-alegrenses.

Foi assim, de forma extra-oficial, que a via se tornou um dosde Porto Alegre. Próxima do centro da cidade, a rua tem pouco mais de 500 metros, mantém o chão com paralelepípedos e é rodeada de pelo menos 156 árvores, segundo levantamento da Prefeitura Municipal.

Foto: Ricardo Stricher/PMPA As árvores são tantas que praticamente impedem a passagem do Sol para a rua

Asforam plantadas de forma “ladeada” e transformaram a passagem pelo local em um “”, que ainda antes da fama, em 2006, foi motivo para o, que garante a preservação permanente da vegetação e proíbe o asfaltamento da via, mantendo ela com os paralelepípedos, que permitem que o solo armazene a água da chuva e irrigue as árvores.





A decisão foi a primeira do tipo “” em toda América Latina, e tornam a Gonçalo de Carvalho um pequeno refúgio para a natureza no meio da maior cidade do Rio Grande do Sul

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Plantadas há mais de século, ascresceram juntas e formam um corredor tão fechado que até mesmo a luz do Sol passa com dificuldade. O sombreado, além do apelo estético, também ajuda contra o calor extremo que a “Forno Alegre” enfrenta todo verão.





Antes do título, palco de disputas pela preservação

Ainda em 2005, moradores e admiradores da Gonçalo de Carvalho se uniram para protestar contra uma construção de um estacionamento no local. O projeto iria remover algumas árvores e colocar asfalto no local.

A mobilização foi fruto da discussão que decretou a rua um Patrimônio Histórico, Cultural, Ecológico e Ambiental de Porto Alegre no ano seguinte – e inaugurou a denominação “túnel verde”, sendo o primeiro da cidade que futuramente chegou a ser considerada uma das cidades mais arborizadas do mundo pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Imagens se espalharam por blogs do mundo

A contestação também foi para a internet, onde as imagens inicialmente usadas para debater a proteção das árvores acabaram se espalhando pelo mundo, sobretudo em blogs de arquitetos, urbanistas e biólogos.

No dia 1º de março de 2008, uma publicação do blog catalão “Amics Arbres”(Amigos das Árvores) contou a história da resistência a favor das árvores, e detalhou que “foram plantadas, quase inteiramente, pelos próprios moradores da rua”.

Três dias depois, o biólogo português viu as imagens da rua por conta do debate e decidiu levar para seu blog pessoal, “A sombra verde”.

Um exemplo de resistência e de cidadania para todos nós. A vossa luta é a luta da Sombra Verde! Pedro Nuno Teixeira Santos, biólogo português que deu o nome famoso à rua





Rua voltou a sofrer assédio imobiliário

Em abril deste ano, a Justiça gaúcha suspendeu obras de um empreendimento de 20 andares próximo da rua. A decisão paralisou qualquer andamento e intervenção no local e obrigou a prefeitura de Porto Alegre a apresentar mais estudos, sobretudo um EIA/Rima (Estudo de Impacto Ambiental).

Em julho, nova decisão proibiu a comercialização dos apartamentos que constam no projeto, a pedido do Ministério Público. Ao menos dois atos contra o empreendimento já foral realizados em proteção da rua, 20 anos depois do começo da história.