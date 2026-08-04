Um biólogo português navegava na internet em 2008 quando se deparou com fotos da Rua Gonçalo de Carvalho, em Porto Alegre. Sem nunca ter visitado pessoalmente no local, o descreveu como “a rua mais bonita do mundo” e publicou a frase em seu blog. A definição de Pedro Nuno Teixeira Santos ganhou repercussão mundial, sendo reproduzida em inúmeros veículos até ser incorporada pelos porto-alegrenses.Foi assim, de forma extra-oficial, que a via se tornou um dos cartões-postais de Porto Alegre. Próxima do centro da cidade, a rua tem pouco mais de 500 metros, mantém o chão com paralelepípedos e é rodeada de pelo menos 156 árvores, segundo levantamento da Prefeitura Municipal.
Antes do título, palco de disputas pela preservação
Ainda em 2005, moradores e admiradores da Gonçalo de Carvalho se uniram para protestar contra uma construção de um estacionamento no local. O projeto iria remover algumas árvores e colocar asfalto no local.
A mobilização foi fruto da discussão que decretou a rua um Patrimônio Histórico, Cultural, Ecológico e Ambiental de Porto Alegre no ano seguinte – e inaugurou a denominação “túnel verde”, sendo o primeiro da cidade que futuramente chegou a ser considerada uma das cidades mais arborizadas do mundo pela Organização das Nações Unidas (ONU).
Imagens se espalharam por blogs do mundo
A contestação também foi para a internet, onde as imagens inicialmente usadas para debater a proteção das árvores acabaram se espalhando pelo mundo, sobretudo em blogs de arquitetos, urbanistas e biólogos.
No dia 1º de março de 2008, uma publicação do blog catalão “Amics Arbres”(Amigos das Árvores) contou a história da resistência a favor das árvores, e detalhou que “foram plantadas, quase inteiramente, pelos próprios moradores da rua”.
Três dias depois, o biólogo português viu as imagens da rua por conta do debate e decidiu levar para seu blog pessoal, “A sombra verde”.
Um exemplo de resistência e de cidadania para todos nós. A vossa luta é a luta da Sombra Verde! Pedro Nuno Teixeira Santos, biólogo português que deu o nome famoso à rua
Rua voltou a sofrer assédio imobiliário
Em abril deste ano, a Justiça gaúcha suspendeu obras de um empreendimento de 20 andares próximo da rua. A decisão paralisou qualquer andamento e intervenção no local e obrigou a prefeitura de Porto Alegre a apresentar mais estudos, sobretudo um EIA/Rima (Estudo de Impacto Ambiental).
Em julho, nova decisão proibiu a comercialização dos apartamentos que constam no projeto, a pedido do Ministério Público. Ao menos dois atos contra o empreendimento já foral realizados em proteção da rua, 20 anos depois do começo da história.