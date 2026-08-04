Reprodução Frente fria vai avançar do Sul para o Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro deve voltar a enfrentar ventos fortes na próxima sexta-feira (7), onde são esperadas rajadas de até 70 km/h, com maior intensidade nas áreas litorâneas e regiões elevadas, por conta da passagem de uma nova frente fria pelo Sudeste.

De acordo com a metereologia, essa nova frente fria deve avançar sobre o Centro-Sul do país a partir de quinta-feira (6), impulsionada pela formação de umao sul do Rio Grande do Sul. O sistema deve provocar temporais na Região Sul e, ao chegar ao Sudeste, formar as

Apesar da, os meteorologistas afirmam que, pelo menos até este momento, os modelos não indicamintensas do mesmo nível das registradas na semana passada, quandosuperiores aassolaram áreas do Sudeste.

Chuva deve acompanhar a ventania



Tânia Rêgo/Agência Brasil Várias árvores foram arrancadas pela força dos ventos

Mas ainda assim, osesperados por volta dosmerecem atenção, com potencial para novos transtornos, especialmente entre sexta-feira (7) e sábado (8).





Segundo a Climatempo, a tendência é que, além dos ventos, o Rio de Janeiro registre também pancadas de chuva durante a passagem da frente fria.

Cidade ainda se recupera do último vendaval



As precipitações devem ocorrer de forma isolada, enquanto as rajadas poderão atingir uma área mais ampla, principalmente no litoral, em regiões abertas e pontos mais altos da cidade.

A nova previsão chega a um Rio de Janeiro que ainda sente os efeitos do vendaval da última semana.

Além do apagão que atingiu cerca de 1 milhão de clientes da Light por dias, a queda de árvores e postes afetou o funcionamento de serviços essenciais. A falta de energia também comprometeu sistemas de bombeamento, deixando bairros sem abastecimento de água.

Até agora, cerca de 15 bairros do Rio de Janeiro enfrentam a falta de abastecimento d’água. Ao iG, a Águas do Rio informou que o problema acontece por conta de um vazamento em uma rede de distribuição na Avenida Ernani Cardoso, próximo ao Mergulhão Clara Nunes, no Campinho, na Zona Norte da cidade.

A Águas do Rio confirmou ao iG que os bairros ainda afetados pela falta d'água são: Água Santa, Bento Ribeiro, Campinho, Cascadura, Encantado, Engenheiro Leal, Engenho de Dentro, Madureira, Marechal Hermes, Méier, Piedade, Praça Seca, Quintino Bocaiúva, Todos os Santos e Vila Valqueire.