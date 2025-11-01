Reprodução/WIKICOMMONS O cemitério é um marco religioso e cultural do islamismo xiita.

Com 14 séculos de existência e mais de 6 milhões de corpos abrigados, o cemitério de Wadi-us-Salaam, em Najaf, no Iraque, é considerado o maior do mundo.

Conhecido como "Vale da Paz", a estrutura faz parte da história e das tradições religiosas da população iraquiana.

Para entender o forte simbolismo do cemitério, basta olhar a localização: ele fica ao lado do santuário do imã Ali - que, segundo as tradições religiosas, era primo e genro do profeta Maomé e uma das figuras mais importantes do islamismo xiita.

Por isso, é o destino anual de milhares de peregrinos do Iraque, Irã e Paquistão, que acreditam que ser enterrado próximo à figura religiosa é uma benção.

"Cidade" dos mortos

O Wadi-us-Salaam se estende por mais de 10 quilômetros, sendo maior que muitas cidades da região. Com o passar dos séculos, a necrópole - termo usado para classificar grandes cemitérios históricos - cresceu tanto que já abriga mais corpos do que Najaf tem de habitantes vivos (cerca de 1,4 milhão).

A paisagem é montada por caminhos de pedra que levam às tumbas, as chamadas "pits" familiares, que guardam gerações inteiras sepultadas lado a lado. Há túmulos com registros tão antigos que remontariam aos tempos de Noé.

O cemitério também moldou as atividades da região: nas ruas próximas, comerciantes vendem flores, velas e terços para os fiéis. Outra coisa muito vendida é o Durr-e-Najaf, uma pedra que tem significado espiritual para a população local.

Superlotação



Todos os anos, cerca de 500 mil novos corpos são enterrados no local, o que tem tornado o cemitério um destino ainda mais disputado pelas famílias dos fiéis. A concorrência é tão grande que existem investigações sobre relatos de revenda ilegal de jazigos e covas improvisadas.

A guerra e a instabilidade política no Iraque também contribuíram para a expansão do cemitério. Durante os anos mais violentos de conflito, o número de enterros diários mais que dobrou, saindo de 80 para 200, segundo informações da Reuters.

Com o aumento da demanda, os preços também subiram: uma cova custa em torno de 150 mil dinares iraquianos (cerca de R$ 238), enquanto as lápides podem chegar a 300 mil dinares (R$ 476). Lotes maiores, com 25 metros quadrados, ultrapassam cinco milhões de dinares, o equivalente a mais de R$ 18 mil.

Veja fotos do Wadi us-Salaam, o maior cemitério do mundo:



