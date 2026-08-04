Divulgação/ Ministério dos Transportes Rodovia Régis Bittencourt (BR-116)

A interdição temporária do dispositivo de retorno da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Miracatu (SP), foi cancelada pela concessionária Arteris Régis Bittencourt. O bloqueio estava previsto para começar nesta segunda-feira (03) e permanecer até 23 de outubro, mas a atividade não será realizada conforme o cronograma divulgado anteriormente.

A informação foi confirmada pela assessoria da concessionária, que informou que a intervenção será remarcada oportunamente. Até o momento, não foi divulgada uma nova data para o início dos trabalhos.

Interdição havia sido anunciada para o km 351

A operação seria realizada no dispositivo de retorno localizado no km 351 da BR-116, em Miracatu, no Vale do Ribeira.

De acordo com a programação anterior, o local ficaria totalmente bloqueado diariamente, das 7h às 17h, durante o período previsto para a execução dos serviços.

Com o cancelamento, o retorno não será interditado conforme o cronograma que havia sido anunciado.

Obra prevê recuperação de estrutura

A intervenção foi planejada para permitir a recuperação de uma Obra de Arte Especial (OAE), termo usado para estruturas viárias como pontes, viadutos e passagens elevadas.

Entre os serviços previstos estava a movimentação e o deslocamento de uma treliça metálica suspensa sobre a estrutura. Por causa da operação, seria necessário interromper temporariamente o acesso ao dispositivo de retorno para garantir a segurança de trabalhadores e motoristas.

A concessionária também havia informado que os trabalhos poderiam sofrer alterações ou adiamentos em caso de chuva ou outras condições climáticas desfavoráveis.

Nova data ainda não foi divulgada

Com o cancelamento, os motoristas que utilizam a Régis Bittencourt devem seguir normalmente pelo trecho, sem a necessidade de utilizar o desvio que havia sido planejado.

A Arteris informou apenas que a atividade será remarcada em uma nova oportunidade. A concessionária ainda não informou quando a interdição será realizada nem se o novo cronograma terá os mesmos horários e duração anunciados anteriormente.

Quando houver uma nova programação, a orientação é que os condutores fiquem atentos à sinalização e aos comunicados oficiais da concessionária antes de viajar pelo trecho.