Corpo de Bombeiros Semirreboque de caminhão-cegonha carregados com veículos elétricos completamente incendiado

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mineiros contiveram um incêndio em uma carreta-cegonha carregada com veículos elétricos na BR-364, que liga Jataí a Mineiros no sudoeste goiano. Segundo a corporação, todos os nove veículos que estavam no caminhão foram destruídos.

O incêndio ocorreu sobre a ponte do Ribeirão Alegre, a 16 km do trevo da entrada de Mineiros. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o semirreboque completamente tomado pelas chamas.

O motorista relatou aos militares que o incêndio teriam começado nas rodas da carreta e que ao perceber as chamas, desaclopou o cavalo-trator do semirreboque. A ação, segundo os bombeiros, reduziu os prejuízos, já que o motorista conseguiu levar o veículo trator para uma área segura e evitar que o fogo também o atingisse.

O Corpo de Bombeiros utilizou cerca de 30 mil litros de água para conter o incêndio. As equipes receberam o apoio da concessionária Way, administradora da rodovia que permaneceu interditada durante a ocorrência.

A carreta e os veículos permaneceram sob a responsabilidade da concessionária para as providências cabíveis.



