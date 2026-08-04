Reprodução Açougueiro é preso suspeito de esfaquear colegas de trabalho após sofrer bullying em supermercado de Jundiaí

Um açougueiro de 48 anos foi preso em flagrante após esfaquear três colegas de trabalho dentro de um supermercado em Jundiaí, no interior de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (03).

O caso aconteceu no setor de açougue de uma unidade do Assaí Atacadista, localizada na Avenida União dos Ferroviários. Segundo a Polícia Civil, o suspeito afirmou que sofria provocações constantes no trabalho e que acreditava estar sendo perseguido pelas vítimas.

Os funcionários feridos têm 25, 28 e 37 anos. Dois deles foram atingidos diretamente durante a confusão. Um sofreu ferimentos no rosto e outro foi atingido no ombro ao tentar separar a briga.

O próprio agressor também teve ferimentos leves.

Suspeito disse que planejava ataque

Durante o depoimento, o homem confessou as agressões e afirmou à polícia que planejava o ataque havia cerca de um mês.

De acordo com a investigação, o açougueiro disse que pretendia matar os colegas. Testemunhas também contaram que ele havia afiado a faca e feito ameaças de que uma tragédia aconteceria naquele dia.

Ainda segundo a Polícia Civil, o suspeito afirmou que queria atingir o maior número possível de pessoas.

O homem foi indiciado por tripla tentativa de homicídio qualificado e permaneceu preso.

Clientes foram retirados do supermercado

Durante o ataque, clientes que estavam no supermercado foram orientados pelos alto-falantes da unidade a deixar o estabelecimento.

Funcionários conseguiram conter o suspeito até a chegada da Polícia Militar. Em seguida, ele foi preso e levado para a delegacia de Jundiaí.

Segundo informações divulgadas pela TV TEM, o homem é de Francisco Morato (SP) e já possui passagem pela polícia por tentativa de homicídio.

Funcionários receberam atendimento médico

As três vítimas foram socorridas após o ataque e receberam atendimento médico. Segundo o Assaí Atacadista, os funcionários passam bem.

Em nota, a empresa confirmou a ocorrência na unidade de Jundiaí e afirmou que está prestando apoio médico às vítimas.

A rede também informou que vai colaborar com as autoridades durante a investigação do caso.