Um açougueiro de 48 anos foi preso em flagrante após esfaquear três colegas de trabalho dentro de um supermercado em Jundiaí, no interior de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (03).
O caso aconteceu no setor de açougue de uma unidade do Assaí Atacadista, localizada na Avenida União dos Ferroviários. Segundo a Polícia Civil, o suspeito afirmou que sofria provocações constantes no trabalho e que acreditava estar sendo perseguido pelas vítimas.
Os funcionários feridos têm 25, 28 e 37 anos. Dois deles foram atingidos diretamente durante a confusão. Um sofreu ferimentos no rosto e outro foi atingido no ombro ao tentar separar a briga.
O próprio agressor também teve ferimentos leves.
Suspeito disse que planejava ataque
Durante o depoimento, o homem confessou as agressões e afirmou à polícia que planejava o ataque havia cerca de um mês.
De acordo com a investigação, o açougueiro disse que pretendia matar os colegas. Testemunhas também contaram que ele havia afiado a faca e feito ameaças de que uma tragédia aconteceria naquele dia.
Ainda segundo a Polícia Civil, o suspeito afirmou que queria atingir o maior número possível de pessoas.
O homem foi indiciado por tripla tentativa de homicídio qualificado e permaneceu preso.
Clientes foram retirados do supermercado
Durante o ataque, clientes que estavam no supermercado foram orientados pelos alto-falantes da unidade a deixar o estabelecimento.
Funcionários conseguiram conter o suspeito até a chegada da Polícia Militar. Em seguida, ele foi preso e levado para a delegacia de Jundiaí.
Segundo informações divulgadas pela TV TEM, o homem é de Francisco Morato (SP) e já possui passagem pela polícia por tentativa de homicídio.
Funcionários receberam atendimento médico
As três vítimas foram socorridas após o ataque e receberam atendimento médico. Segundo o Assaí Atacadista, os funcionários passam bem.
Em nota, a empresa confirmou a ocorrência na unidade de Jundiaí e afirmou que está prestando apoio médico às vítimas.
A rede também informou que vai colaborar com as autoridades durante a investigação do caso.