Reprodução/Arteris Régis Bittencourt (BR-116)

Motoristas que trafegam pela BR-116, na altura de Miracatu, no Vale do Ribeira, devem se preparar para mudanças no trajeto a partir da próxima segunda-feira (03). A Arteris Régis Bittencourt vai interditar temporariamente o dispositivo de retorno localizado no km 351 da rodovia para realizar obras de recuperação na estrutura.

A interdição seguirá até o dia 23 de outubro de 2026, sempre das 7h às 17h, período em que o retorno permanecerá totalmente bloqueado.

Obra busca garantir segurança da estrutura

Segundo a concessionária, a intervenção será realizada para recuperar uma Obra de Arte Especial (OAE), que é o nome técnico utilizado para estruturas como pontes, viadutos e passagens elevadas.

Durante os trabalhos, será feita a movimentação e o deslocamento de uma treliça metálica suspensa sobre a estrutura, etapa que exige o bloqueio completo do dispositivo para garantir a segurança de trabalhadores e motoristas.

As atividades poderão sofrer alterações ou ser adiadas em caso de chuva ou outras condições climáticas desfavoráveis.

Veja como ficará o desvio

Com o fechamento do retorno no km 351, os condutores que precisarem mudar de sentido deverão utilizar o dispositivo localizado no km 369 da BR-116, cerca de 18 quilômetros adiante.

A concessionária recomenda que os motoristas programem o deslocamento com antecedência para evitar atrasos, especialmente aqueles que utilizam o trecho diariamente para trabalho ou transporte de cargas.

Orientação aos condutores

A Arteris reforça que a sinalização temporária será implantada na região para orientar o trânsito durante toda a execução da obra.

A recomendação é reduzir a velocidade ao se aproximar do local, respeitar as placas de sinalização e manter distância segura dos demais veículos. A empresa destaca que as intervenções fazem parte das ações de manutenção da infraestrutura da rodovia, com o objetivo de preservar as condições de segurança e garantir a durabilidade das estruturas ao longo da BR-116.