Um trecho da Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), vai ser bloqueado totalmente a partir desta segunda-feira (27). A interdição tem duração estimada de seis meses.
De acordo com a concessionária que administra a rodovia, A CCR-Motiva, o bloqueio será feito no retorno localizado na altura do quilômetro 233,2 da pista sentido Rio de Janeiro, em Piraí, município do interior carioca.
A interdição é feita para permitir o avanço das obras da Nova Serra das Araras.
O bloqueio é necessário porque o novo traçado da rodovia será construído exatamente na área onde funciona o atual dispositivo de retorno, impossibilitando a continuidade das obras com segurança.
A previsão é que o retorno seja reaberto em dezembro, quando será concluída essa etapa do projeto e inaugurado o último viaduto da nova pista de descida. Com a nova estrutura, as manobras passarão a ser realizadas sem cruzamentos em nível, aumentando a segurança dos motoristas.
Ainda de acordo com a concessionária, será reforçado a sinalização ao longo da Via Dutra com placas indicando os novos pontos de retorno e mensagens de orientação aos motoristas.
As informações também serão divulgadas nos canais digitais da concessionária, em painéis eletrônicos e em parceria com prefeituras da região.
O tráfego será acompanhado em tempo real pelo Centro de Controle Operacional da concessionária. Caso haja necessidade, ajustes na operação poderão ser adotados em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Rotas alternativas
Durante o período de interdição, condutores deverão utilizar desvios já definidos pela concessionária.
Para veículos pesados, os retornos disponíveis serão:
- km 243, na região do Posto Mamão;
- km 224, na região de Ponte Coberta.
Já para carros de passeio e vans, será implantado um retorno provisório próximo à base operacional da RioSP, no quilômetro 233.
O trecho conta com duas faixas de rolamento em cada sentido e velocidade máxima de 40 km/h.
A CCR-Motiva informou que a estrutura terá capacidade para atender cerca de 83% da demanda do retorno que será fechado.
Obras da Nova Serra das Araras
As intervenções fazem parte das obras da Nova Serra das Araras, projeto que busca ampliar a capacidade da Via Dutra, reduzir congestionamentos e aumentar a segurança em um dos principais corredores rodoviários do país.
Segundo a concessionária, em situações de emergência poderá ser implantada operação com faixa reversível temporária para minimizar impactos no trânsito.