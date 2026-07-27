Márcio Ferreira/Ministério dos Transportes Trecho da Via Dutra (BR-116) na Serra das Araras em abril de 2024

Um trecho da Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), vai ser bloqueado totalmente a partir desta segunda-feira (27). A interdição tem duração estimada de seis meses.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, A CCR-Motiva, o bloqueio será feito no retorno localizado na altura do quilômetro 233,2 da pista sentido Rio de Janeiro, em Piraí, município do interior carioca.

A interdição é feita para permitir o avanço das obras da Nova Serra das Araras.

O bloqueio é necessário porque o novo traçado da rodovia será construído exatamente na área onde funciona o atual dispositivo de retorno, impossibilitando a continuidade das obras com segurança.

A previsão é que o retorno seja reaberto em dezembro, quando será concluída essa etapa do projeto e inaugurado o último viaduto da nova pista de descida. Com a nova estrutura, as manobras passarão a ser realizadas sem cruzamentos em nível, aumentando a segurança dos motoristas.

Ainda de acordo com a concessionária, será reforçado a sinalização ao longo da Via Dutra com placas indicando os novos pontos de retorno e mensagens de orientação aos motoristas.

As informações também serão divulgadas nos canais digitais da concessionária, em painéis eletrônicos e em parceria com prefeituras da região.

O tráfego será acompanhado em tempo real pelo Centro de Controle Operacional da concessionária. Caso haja necessidade, ajustes na operação poderão ser adotados em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Rotas alternativas

Durante o período de interdição, condutores deverão utilizar desvios já definidos pela concessionária.

Para veículos pesados, os retornos disponíveis serão:

km 243, na região do Posto Mamão;

km 224, na região de Ponte Coberta.

Já para carros de passeio e vans, será implantado um retorno provisório próximo à base operacional da RioSP, no quilômetro 233.

O trecho conta com duas faixas de rolamento em cada sentido e velocidade máxima de 40 km/h.

A CCR-Motiva informou que a estrutura terá capacidade para atender cerca de 83% da demanda do retorno que será fechado.

Conteúdo gerado por IA Mapa de desvios na Serra das Araras





Obras da Nova Serra das Araras

As intervenções fazem parte das obras da Nova Serra das Araras, projeto que busca ampliar a capacidade da Via Dutra, reduzir congestionamentos e aumentar a segurança em um dos principais corredores rodoviários do país.

Segundo a concessionária, em situações de emergência poderá ser implantada operação com faixa reversível temporária para minimizar impactos no trânsito.

Foto: Divulgação/Comunicação RioSP Veículos transitando pelo trecho entregue







