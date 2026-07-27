Motiva Rodovias Trecho em expansão das pistas na Serra das Araras





Um trecho da Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), passou a ser bloqueado totalmente a partir desta segunda-feira (27). A interdição tem duração estimada de seis meses.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a CCR-Motiva, durante o período de interdição, condutores devem utilizar os desvios já definidos pela empresa.

Para veículos pesados, os retornos disponíveis serão:

km 243, na região do Posto Mamão;

km 224, na região de Ponte Coberta.

Já para carros de passeio e vans, será implantado um retorno provisório próximo à base operacional da RioSP, na altura quilômetro 233.

O trecho conta com duas faixas de rolamento em cada sentido e velocidade máxima de 40 km/h.

A CCR-Motiva informou que a estrutura terá capacidade para atender cerca de 83% da demanda do retorno que será fechado.

Conteúdo gerado por IA Mapa de desvios na Serra das Araras





Bloqueio total

A CCR-Motiva informou que o bloqueio é realizado no retorno da altura do quilômetro 233,2 da pista sentido Rio de Janeiro, em Piraí, município do interior carioca.

A interdição é feita para permitir o avanço das obras da Nova Serra das Araras.

O bloqueio é necessário porque o novo traçado da rodovia será construído exatamente na área onde funciona o atual dispositivo de retorno, impossibilitando a continuidade das obras com segurança.

A previsão é que o retorno seja reaberto em dezembro, quando será concluída essa etapa do projeto e inaugurado o último viaduto da nova pista de descida.

Com a nova estrutura, as manobras passarão a ser realizadas sem cruzamentos em nível, aumentando a segurança dos motoristas.

Ainda de acordo com a concessionária, será reforçado a sinalização ao longo da Via Dutra com placas indicando os novos pontos de retorno e mensagens de orientação aos motoristas.

As informações também serão divulgadas nos canais digitais da concessionária, em painéis eletrônicos e em parceria com prefeituras da região.

O tráfego será acompanhado em tempo real pelo Centro de Controle Operacional da concessionária. Caso haja necessidade, ajustes na operação poderão ser adotados em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).



