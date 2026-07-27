Trecho em expansão das pistas na Serra das Araras
Motiva Rodovias
Trecho em expansão das pistas na Serra das Araras


Um trecho da Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), passou a ser  bloqueado totalmente a partir desta segunda-feira (27). A interdição tem duração estimada de seis meses.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a CCR-Motiva, durante o período de interdição, condutores devem utilizar os desvios já definidos pela empresa.

Para veículos pesados, os retornos disponíveis serão:

  • km 243, na região do Posto Mamão;
  • km 224, na região de Ponte Coberta.

Já para carros de passeio e vans, será implantado um retorno provisório próximo à base operacional da RioSP, na altura quilômetro 233.

O trecho conta com duas faixas de rolamento em cada sentido e velocidade máxima de 40 km/h.

A CCR-Motiva informou que a estrutura terá capacidade para atender cerca de 83% da demanda do retorno que será fechado.

Mapa de desvios na Serra das Araras
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Mapa de desvios na Serra das Araras


Bloqueio total

A CCR-Motiva informou que o bloqueio é  realizado no retorno da altura do quilômetro 233,2 da pista sentido Rio de Janeiro, em Piraí, município do interior carioca.

A interdição é feita para permitir o avanço das obras da Nova  Serra das Araras.

O bloqueio é necessário porque o novo traçado da rodovia será construído exatamente na área onde funciona o atual dispositivo de retorno, impossibilitando a continuidade das obras com segurança.

A previsão é que o retorno seja reaberto em dezembro, quando será concluída essa etapa do projeto e inaugurado o último viaduto da nova pista de descida.

Com a nova estrutura, as manobras passarão a ser realizadas sem cruzamentos em nível, aumentando a segurança dos motoristas.

Ainda de acordo com a concessionária, será reforçado a sinalização ao longo da Via Dutra com placas indicando os novos pontos de retorno e mensagens de orientação aos motoristas.

As informações também serão divulgadas nos canais digitais da concessionária, em painéis eletrônicos e em parceria com prefeituras da região.

O tráfego será acompanhado em tempo real pelo Centro de Controle Operacional da concessionária. Caso haja necessidade, ajustes na operação poderão ser adotados em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).


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