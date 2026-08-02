Divulgação SSP PF apreende 856 kg de cocaína que seriam enviados à Europa

A Polícia Federal apreendeu cerca de 856 quilos de cocaína na madrugada deste domingo (2), durante uma operação no Porto de Salvador, na Bahia. Segundo as investigações, a carga tinha como destino países da Europa e seria enviada por meio de uma rota utilizada pelo tráfico internacional de drogas. Ao todo, nove pessoas foram presas em flagrante durante a ação.

A operação foi realizada de forma integrada pela Polícia Federal, pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Bahia (FICCO/BA), pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar da Bahia e pelo Comando de Policiamento em Missões Especiais (CPME).

A apreensão ocorreu após um trabalho de inteligência das forças de segurança, que identificou a movimentação do grupo e conseguiu interceptar o carregamento antes do embarque.

Durante a operação, os agentes encontraram aproximadamente 856 quilos de uma substância que, em exame pericial preliminar, foi identificada como cocaína. Além da droga, dois caminhões utilizados na ação criminosa também foram apreendidos.

Os nove suspeitos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e ocultação da carga ilícita. Eles foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia, onde permanecem à disposição da Justiça.

O material apreendido também foi levado para a realização de exames periciais complementares.

Bahia já soma 13 toneladas de drogas apreendidas em 2026

Com a apreensão deste domingo, as forças de segurança informaram que 13 toneladas de drogas já foram retiradas de circulação na Bahia em operações de combate às organizações criminosas realizadas ao longo de 2026.

O resultado reforça a estratégia de enfrentamento ao tráfico internacional de entorpecentes, especialmente em rotas marítimas utilizadas para o envio de cocaína ao exterior.





Rotas para a Europa estão na mira da PF

A apreensão acontece em meio a uma série de investigações da Polícia Federal sobre organizações criminosas que utilizam portos brasileiros para enviar cocaína à Europa.

Em julho deste ano, a corporação deflagrou uma operação contra um grupo suspeito de usar veleiros e contêineres para transportar drogas ao mercado europeu. A investigação teve origem na apreensão de mais de duas toneladas de cocaína em uma embarcação interceptada em 2021.

A Polícia Federal informou que as investigações prosseguem para identificar outros envolvidos no esquema e esclarecer toda a logística utilizada para o transporte da droga ao exterior.