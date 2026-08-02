Divulgação Unicamp/Replantar Parque Linear Tiquatira, primeiro parque linear da cidade de São Paulo

O aposentado Hélio da Silva plantou mais de 41 mil árvores às margens do córrego Tiquatira, na Zona Leste de São Paulo, e transformou um terreno degradado na primeira floresta linear da capital paulista. O plantio começou em 2003, quando a área ainda era um depósito de lixo.

Anteriormente, o lugar também servia de estacionamento improvisado, mas Hélio queria mudanças. O homem passava pelo córrego todos os dias em caminhadas matinais e acompanhou a degradação. Numa manhã de novembro de 2003, Hélio decidiu agir e disse à esposa que traria de volta as árvores que ocupavam aquele espaço no passado.

Divulgação Unicamp/Replantar Parque Linear Tiquatira, primeiro parque linear da cidade de São Paulo





Apesar disso, o início do reflorestamento da área foi desanimador: as primeiras 200 mudas duraram três meses até serem destruídas; na segunda tentativa, o resultado se repetiu. Quando muitos desistiriam, Hélio perseverou e decidiu plantar cinco mil mudas. Segundo o aposentado, cada árvore perdida virava motivo para plantar outra no lugar.

O sucesso da floresta linear passa por um controle minucioso das espécies cultivadas. A cada 12 mudas, uma árvore precisa ser frutífera, sempre de espécies da Mata Atlântica, como pau-brasil, araçá, amora e cambucá.

Divulgação Unicamp/Replantar Parque Linear Tiquatira, primeiro parque linear da cidade de São Paulo





A intenção do planejamento ecológico era atrair pássaros, já que a fauna local estava quase extinta. Hoje, observadores já catalogaram 45 espécies de aves na região, entre tucanos e pica-paus, num lugar onde antes não havia vida selvagem.

Oficializado como parque em 2008, o Tiquatira ocupa 192 mil m² numa faixa de 3 quilômetros ao longo do córrego, cobrindo imediações da Marginal Tietê até a Avenida São Miguel. É o maior parque linear da cidade, com pista de caminhada, campos de futebol, anfiteatro e pista de skate.

Divulgação Unicamp/Replantar Hélio da Silva plantando mudas no Parque Linear Tiquatira





Como se não bastasse, o parque de Hélio ainda trouxe benefícios climáticos, produzindo um efeito sobre o calor. Frequentadores do parque relatam temperaturas mais amenas e sentem a diferença ao deixar o asfalto.

Hélio, aos 73 anos, aparece no Tiquatira quase todos os dias e paga do próprio bolso as mudas, o adubo e o fertilizante. Segundo o ambientalista, a nova meta é chegar na faixa das 50 mil árvores plantadas nos próximos anos.



