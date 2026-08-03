Reprodução Eleições 2026: veja os candidatos à Presidência já confirmados

As convenções partidárias das eleições de 2026 entram na reta final e já definiram parte dos nomes que disputarão a Presidência da República. Até este domingo (2), 11 candidatos foram oficializados por seus partidos, também chamados de legendas, nome dado às siglas políticas registradas na Justiça Eleitoral. Outras legendas ainda podem realizar convenções até o encerramento do prazo, em 5 de agosto.

Depois dessa etapa, os partidos poderão registrar oficialmente as candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na sequência, começa a campanha eleitoral, quando os candidatos passam a pedir votos oficialmente e apresentar suas propostas aos eleitores.

Quem são os candidatos já confirmados

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva tem 80 anos e nasceu em Caetés (PE). Ex-metalúrgico e líder sindical, fundou o Partido dos Trabalhadores (PT) em 1980. Foi eleito presidente pela primeira vez em 2002, reeleito em 2006 e voltou ao Palácio do Planalto após vencer as eleições de 2022. Agora, busca um novo mandato depois de ter a candidatura oficializada durante a convenção nacional da legenda.

Flávio Bolsonaro (PL)

Senador pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro tem 45 anos e iniciou a carreira política como deputado estadual, cargo que ocupou por quatro mandatos antes de chegar ao Senado em 2019. Formado em Direito, também atua como advogado e empresário. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi confirmado pelo Partido Liberal (PL) como candidato à Presidência durante a convenção nacional da sigla.

Ronaldo Caiado (PSD)

Médico e ex-governador de Goiás por dois mandatos, Ronaldo Caiado foi oficializado candidato pelo Partido Social Democrático (PSD). Natural de Anápolis (GO), também exerceu mandatos como deputado federal e senador antes de comandar o governo goiano. Na convenção, o partido também confirmou Gilberto Kassab como candidato a vice-presidente da chapa.

Romeu Zema (Novo)

Empresário e administrador, Romeu Zema governou Minas Gerais por dois mandatos antes de deixar o cargo para disputar a Presidência da República. Filiado ao Novo, foi oficializado candidato durante convenção realizada em Brasília. Até o anúncio da candidatura, o partido ainda não havia definido quem ocupará a vaga de vice-presidente.

Renan Santos (Missão)

Paulistano de 42 anos, Renan Santos é um dos fundadores do Movimento Brasil Livre (MBL) e presidente do partido Missão. Empresário, escritor e músico, disputa pela primeira vez um cargo eletivo. Sua candidatura à Presidência foi confirmada pela legenda, criada recentemente e registrada definitivamente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2025.

Hertz Dias (PSTU)

Hertz Dias é natural de São José de Ribamar, município maranhense da Região Metropolitana de São Luís. Formado em História pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), ele faz parte do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) desde 2010. O candidato também atua como professor da educação básica da rede pública municipal e estadual. Hertz Dias foi confirmado como candidato pelo PSTU em 31 de julho, durante uma convenção em São Paulo, e tem Vanessa Portugal como candidata a vice. Em 2018, ele foi candidato a vice-presidente na chapa de Vera Lúcia.

Samara Martins (UP)

Dentista de 38 anos, Samara Martins atua no Sistema Único de Saúde (SUS). Mineira, natural de Belo Horizonte, atua em movimentos com pautas que defendem as mulheres e a população negra. Ela teve a candidatura oficializada em 26 de julho, com Raquel Bricio, sindicalista do setor portuário, como vice. É a única chapa totalmente feminina confirmada para as eleições presidenciais. Em 2022, Sara foi candidata a vice-presidente na chapa de Leonardo Péricles, também pela UP.

Leonardo Avalanche (PRTB)

Natural de Anápolis, em Goiás, Leonardo Alves de Araújo tem 37 anos e é conhecido como Leonardo Avalanche. Atua como analista de sistemas e é bacharel em Direito. É a primeira vez que o candidato disputa as eleições presidenciais. O nome de Leonardo Avalanche foi confirmado pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) no dia 29 de julho. Ele apresenta como bandeira a defesa do agronegócio e a reindustrialização do país. O vice de Leonardo ainda não foi definido.

Edmilson Costa (PCB)

Economista, natural de Pedreiras no interior do Maranhão, Edmilson Costa tem 76 anos e é doutor em Economia pela Unicamp e tem pós-doutorado pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Ele atua como secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e foi escolhido pelo partido para disputar a presidência. O candidato defende a reversão das reformas trabalhista e previdenciária e do arcabouço fiscal. A candidatura de Edmilson foi oficializada no último sábado, 1° de agosto, durante uma convenção em São Paulo. O partido também oficializou Cleusa Santos como candidata a vice.

Rui Costa Pimenta (PCO)

Jornalista de 69 anos, Rui Costa Pimenta é natural de São Paulo. Ele foi confirmado como candidato à Presidência da República pelo Partido da Causa Operária (PCO) em convenção partidária no dia 1 de agosto de 2026. O partido também confirmou Antônio Carlos Silva, candidato a vice-presidente. Conhecido por defender a causa operária, foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT) em 1980. O político também já foi candidato à presidência da República por três vezes, sendo a primeira vez em 2002, outra em 2010 e a última vez em 2014.

Wilson Grassi Júnior (Democrata)

Nascido em São Paulo, Grassi Júnior tem 56 anos e vai representar o primeiro candidato lançado à presidência pelo Democratas. Veterinário, já atuou como conselheiro da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais de São Paulo (Anclivepa-SP) no projeto de implantação e gestão do primeiro hospital público para cães e gatos do país. Ele teve a candidatura confirmada pelo partido em uma convenção realizada no Rio de Janeiro neste último domingo (2). O vice ainda não foi oficializado pela legenda.



O que são as convenções partidárias

As convenções partidárias são reuniões internas realizadas pelos partidos políticos para definir oficialmente os candidatos que disputarão as eleições.

Além da escolha dos candidatos à Presidência, os encontros também servem para confirmar nomes que concorrerão aos governos estaduais, ao Senado, à Câmara dos Deputados e às Assembleias Legislativas. É nessa etapa que as legendas também deliberam sobre a composição das chapas e outros aspectos da organização das campanhas.

Sem a aprovação em convenção, um candidato não pode registrar sua candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Quando terminam as convenções

Segundo o calendário eleitoral, as convenções partidárias podem ser realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto de 2026.

Depois disso, os partidos iniciam o processo de registro das candidaturas junto ao TSE, que fará a análise da documentação antes de homologar os nomes aptos a disputar a eleição. Os pedidos de registro devem ser apresentados à Justiça Eleitoral até 15 de agosto.

Quando começa a campanha eleitoral

A campanha eleitoral começa oficialmente em 16 de agosto de 2026. A partir dessa data, candidatos e partidos poderão realizar propaganda eleitoral, promover atos públicos, distribuir material de campanha e pedir votos, respeitando as regras estabelecidas pela legislação eleitoral.

Quando serão o primeiro e o segundo turno

O calendário das eleições presidenciais prevê duas datas:

Primeiro turno: 4 de outubro de 2026;

Segundo turno: 25 de outubro de 2026, caso nenhum candidato obtenha mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno.

Como funciona a eleição para presidente

A eleição para presidente da República é realizada pelo sistema majoritário. Para vencer no primeiro turno, o candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos, excluindo os votos brancos e nulos.

Se nenhum concorrente atingir esse percentual, os dois mais votados disputam o segundo turno. Nessa etapa, vence quem receber a maior quantidade de votos válidos.





Com o encerramento das convenções nos próximos dias, o processo eleitoral avança para o registro oficial das candidaturas e, posteriormente, para o início da campanha. A partir de agosto, os candidatos passarão a percorrer o país em busca do apoio do eleitorado até a votação marcada para outubro.