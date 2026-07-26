Beatriz Failla/iG Ronaldo Caiado discursa em convenção do PSD, ao lado do seu vice Kassab

O Partido Social Democrático (PSD) realizou neste domingo (26) sua convenção nacional para oficializar a candidatura do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado à Presidência da República. O evento começou às 10h, na sede nacional da sigla, no centro de São Paulo.

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No evento, em formato de coletiva de imprensa, o partido também confirmou Gilberto Kassab , presidente nacional, fundador do PSD e ex-prefeito de São Paulo, como candidato a vice-presidente na chapa. O nome de Kassab foi anunciado pela legenda em 1º de julho, mas já vinha sendo ventilado desde junho.

Caiado deixou o governo de Goiás em março para disputar a Presidência da República. Desde então, o estado passou a ser comandado pelo vice-governador Daniel Vilela (MDB).

O Partido Social Democrático (PSD) realizou neste domingo (26) sua convenção nacional para oficializar a candidatura do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à Presidência da República, com Gilberto Kassab como vice. O evento começou às 10h, na sede nacional da sigla. pic.twitter.com/Rwb9ytTD6D — iG (@iG) July 26, 2026





Participaram da convenção, Gracinha Caiado, mulher de Caiado e pré-candidata ao Senado de Goiás; Silvia Abravanel, pré-candidata a deputada federal; Ratinho Junior, governador do Paraná, e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul; todos do PSD. O ex-presidente da Câmara dos Deputado, Aldo Rebelo, também compareceu.

Beatriz/iG Ronaldo Caiado e Gilberto Kassab, na convenção





Também estavam presentes dirigentes partidários, parlamentares, lideranças estaduais e aliados políticos acompanhar a apresentação das primeiras diretrizes do programa de governo para o pleito de 2026. A militância permanece do lado de fora da sede do PSD.

"Disputa importante"



Na sua fala, Caiado afirmou que a campanha será a “mais importante da história deste país”. Falou rapidamente de feitos seus em Goiás como governador e destacou o tema da segurança pública, educação e assitência social.

É o que as pessoas esperam do próximo presidente; enfrentando a criminalidade. Por onde passei como governador, comigo, bandido não se cria. Comigo, PT não se cria. Fui aprovado por 88% da população [no governo de Goiás]. Este é o atestado maior, porque quando se governa promovendo entregas, a população reconhece. Ronaldo Caiado





Também de olho nos votos femininos, o ex-governador de Goiás disse que terá ações concretas contra o feminicídio e que colocará tornozeleita em agressores de mulheres vítimas de violência, além de confiscar o patrimônio do agressor e transferir para a mulher agredida. Estuprador e pedófilo enfrentarão a mesma rigidez, segundo ele.

Criticou seus concorrentes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Falou também na importância de "libertar o país do PT e das facções e de não ter um candidato que seja um kinder ovo, uma surpresinha todo dia".

O Brasil precisa para o segundo turno de um candidato que nunca se envolveu em rachadinha, nem Mensalão, em Petrolão, em escândalo do Master, ne assalto aos aposentados do Brasil e tantos escândalos que aconteceram durante esses anos. Queremos estar lá mostrando resultados significativos para o Brasil. Ronaldo Caiado













Na convenção, o governador Ratinho Junior disse que Caiado esteve em visita no Paraná, no dia 15, em conversa com o setor produtivo do estado. e, na ocasião, foi oficializado a sua candidatura aos presentes.

Segundo o governador paranaense, o país precisa de alguém com a estatura moral de Caiado e com a “história de trabalho de prestação de serviço de um governador que mostrou ter um talento na área de gestão e que vai colocar o Brasil no rumo certo”.

O governador Daniel Leite também discursou. Disse que Caiado terá no Rio Grande do Sul “um palanque forte e sólido”. Afirmou que acredita no caminho da política que promove a convergência entre os diferentes. Disse que o país precisa de alguém capaz de reduzir as filas na saúde e de promover a segurança pública que a população necessita.

Disse que Caiado é capaz de tirar o Brasil da “polarização radicalizada” em que se encontra, por ter “capacidade administrativa, força e liderança”.

Após a coletiva, as lideranças foram até a frente da sede do partido, para o encontro com a militância.

Beatriz Failla/iG Caiado, Kassab e apoiadores, na frente do PSD, encerrando a convenção





Críticas a Lula e Flávio às vésperas da convenção

Às vésperas da convenção, Caiado já havia intensificado as críticas ao presidente Lula e a Flávio Bolsonaro.

Segundo declaração do ex-governador, na última quinta-feira (23), após um encontro com mais de 50 prefeitos na sede do PSD, em Goiânia, Flávio Bolsonaro e Lula estariam utilizando a crise comercial entre Brasil e Estados Unidos para impulsionar suas campanhas eleitorais.

O candidato do PL oficializou sua candidatura neste sábado (25), também em São Paulo, com a participação de lideranças do PL e convidados, entre eles o presidente da Argentina Javier Milei e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), além do pai em vídeo gerado por IA, o ex-presidente Jair Bolsonaro; a madastra Michelli Bolsonaro e o irmão Eduardo Bolsonaro, ambos com declarações em vídeos.

Já a candidatura do presidente Lula será oficializada no próximo domingo (02), em convenção do Partido dos Trabalhadores, também na capital paulista.

O que são as convenções?

A convenção nacional é uma etapa obrigatória do calendário eleitoral e oficializa a participação do partido na disputa presidencial.





Durante o evento, a expectativa é que lideranças da legenda apresentem as principais diretrizes da campanha, com foco em temas como economia, segurança pública e combate à corrupção.

Também devem ser discutidas alianças regionais e a organização das campanhas nos estados.



