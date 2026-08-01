PRF / DIVULGAÇÃO PRF apreende mais de 1,1 tonelada de maconha na Via Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.155 quilos de maconha na tarde deste sábado (1º) durante uma fiscalização na BR-116, a Rodovia Presidente Dutra, em Queluz, no interior de São Paulo. A droga estava escondida no compartimento de carga de um caminhão e o motorista foi preso em flagrante.

A abordagem ocorreu por volta das 12h22, no quilômetro 10 da rodovia, no sentido Norte, quando os agentes fiscalizaram um caminhão que trafegava pela via.

Droga estava escondida na carga

Durante a vistoria no veículo, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha ocultos no compartimento de carga. Após a pesagem oficial, a carga totalizou 1.155 quilos da droga.

O motorista foi detido no local e conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Cruzeiro (SP), onde a ocorrência foi registrada e serão adotadas as medidas legais cabíveis.





Apreensão ocorreu na Rodovia Presidente Dutra

A Rodovia Presidente Dutra é um dos principais corredores logísticos do país, ligando os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Além do intenso fluxo de veículos de carga e passeio, a rodovia também é alvo frequente de operações da PRF voltadas ao combate ao tráfico de drogas, contrabando e outros crimes.

A Polícia Rodoviária Federal não informou a origem nem o destino da carga de maconha. O caso será investigado pela Polícia Federal, que dará continuidade às apurações para identificar os responsáveis pelo transporte da droga e sua possível rota de distribuição.