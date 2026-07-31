Márcio Ferreira/Ministério dos Transportes Trecho da Via Dutra (BR-116) na Serra das Araras em abril de 2024

Um incêndio em uma carreta que transportava produto perigoso provocou a interdição total da Via Dutra (BR-116), na tarde desta sexta-feira (31), no sentido São Paulo. O bloqueio foi realizado por medida de segurança, segundo a concessionária responsável pela rodovia.

De acordo com a concessionária, o incêndio ocorreu no km 219,7 da BR-116, em Seropédica, no estado do Rio de Janeiro, em um trecho que está fora de sua área de concessão. Ainda assim, a circulação foi interrompida no km 214, já dentro do trecho administrado pela empresa, para proteger motoristas e as equipes que atuam na ocorrência.

Trânsito permanece totalmente bloqueado

A concessionária informou que o tráfego seguirá totalmente interditado até que as condições de segurança permitam a liberação da pista na Serra das Araras. Equipes operacionais permanecem no local prestando apoio à ocorrência e monitorando a situação.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre vítimas, as causas do incêndio ou previsão para a reabertura da rodovia.





Motoristas que trafegam pela Via Dutra em direção a São Paulo devem buscar rotas alternativas e acompanhar as atualizações dos órgãos responsáveis antes de seguir viagem.