Wagner Carmo/CBAt Maratonista olímpico Daniel Ferreira do Nascimento é encontrado em SP após 44 dias desaparecido

O ex-maratonista olímpico Daniel Ferreira do Nascimento, de 28 anos, foi encontrado neste sábado (1º), 44 dias após desaparecer em Paraguaçu Paulista, no interior de São Paulo. Segundo informações divulgadas inicialmente pelo g1 e confirmadas pela Polícia Civil ao iG, ele foi localizado por agentes da Guarda Civil Municipal enquanto caminhava pela Rua Doutor Ubaldino do Amaral, no bairro do Belém, na Zona Leste da capital paulista.

Após ser identificado, Daniel foi encaminhado ao 30º Distrito Policial (Tatuapé), onde prestou depoimento. Em seguida, foi entregue à mãe. O caso foi registrado como encontro de pessoa, informou a Polícia Civil.

Daniel estava desaparecido desde 19 de junho, quando deixou a casa onde morava com a família, em Paraguaçu Paulista, levando apenas uma mochila preta. Durante mais de um mês, parentes promoveram campanhas nas redes sociais e fizeram diversos apelos públicos em busca de informações sobre seu paradeiro.

Até o momento, as circunstâncias do desaparecimento ainda não foram esclarecidas pelas autoridades.

Família relatou problemas de saúde mental

Na última semana, poucos dias antes do aniversário de Daniel, celebrado em 29 de julho, a mãe dele, Valdirene de Paula Ferreira, falou ao g1 sobre a angústia vivida pela família durante o período sem notícias do filho.

Segundo ela, após ser afastado das competições, Daniel passou a enfrentar problemas de saúde mental e vivia sob os cuidados da família em Paraguaçu Paulista.

A mãe contou ainda que ele costumava acompanhá-la diariamente ao trabalho e, mesmo longe do atletismo, mantinha o desejo de correr. Em alguns momentos, segundo o relato, fazia treinos sozinho em uma área de canavial próxima à cidade.

Carreira interrompida por suspensão

Daniel Ferreira do Nascimento ganhou destaque ao representar o Brasil na maratona dos Jogos Olímpicos de Tóquio, disputados em 2021, além de estabelecer o recorde sul-americano da prova, tornando-se um dos principais nomes da modalidade no país.

No entanto, em 2024 sua carreira foi interrompida após ser punido por doping, prática considerada uma violação das regras esportivas por envolver o uso de substâncias ou métodos proibidos para melhorar o desempenho.

O ex-atleta apresentou resultado positivo para três esteroides anabolizantes em um exame realizado fora de competição e acabou recebendo uma suspensão de cinco anos pela Unidade de Integridade do Atletismo (AIU), ficando impedido de disputar competições oficiais até 2029.





Após o afastamento das pistas, Daniel voltou a morar com a família em Paraguaçu Paulista.

Até a publicação desta reportagem, a Polícia Civil não informou onde Daniel permaneceu durante os 44 dias em que esteve desaparecido nem o que motivou seu sumiço.