Márcio Ferreira/Ministério dos Transportes Trecho da Via Dutra (BR-116) na Serra das Araras em abril de 2024

Organizar uma viagem pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116), principal eixo viário que liga os estados São Paulo e Rio de Janeiro, requer atenção redobrada quanto aos custos no deslocamento. O trecho foi revitalizado e é administrado por concessionária que disponibiliza ferramenta que calcula os pedágios em operação na Região Metropolitana do estado paulista.

Veja também: Conheça o trevo com estradas para todo o Brasil.



Para não ter surpresas no orçamento familiar ou da empresa no deslocamento, a concessionária Motiva-CCR disponibiliza por meio dos seus canais oficiais, uma sistema que simula as tarifas. A calculadora computa o valor total que será desembolsado no percurso.

Ela funciona da seguinte maneira: no primeiro tópico, o usuário faz a escolha da rodovia e em seguida, informa os pontos de origem e destino, o tipo do veículo, número de eixos - carro de passeio comum -, além da previsão da data e do horário da passagem.

Divulgação/Comunicação RioSP Serra das Araras na Via Dutra





Sem praças de cobranças: modelo fluxo livre

Dentro da região metropolitana paulista, existe um sistema de cobrança eletrônico de pedágio diferenciado que elimina as famosas praças com cancelas e cabines nas rodovias e permite que o motorista viaje com total fluidez. O chamado modelo Free Flow funciona de forma simples e de duas maneiras:

1 - Uso da Tag: uma câmera de alta precisão com sensores instalados sobre a pista faz a leitura de forma automatizada da tag fixada no para-brisa do veículo. Assim, o valor é descontado instantaneamente.

Divulgação/Motiva-CCR Sistema de pedágio automático Free Flow, na Via Dutra





2 - Leitura da placa: quem não tiver a tag instalada, as câmeras fotografam a placa do carro e faz a identificação imediata do cadastro. Nessa modalidade o motorista paga posteriormente - app, portal, totens de autoatendimento e postos parceiros da concessionária.





Como reduzir custos na via?

Para economizar nos custos logísticos ao cruzar o trecho, há a opção do Desconto de Usuário Frequente (DUF). O benefício é ofertado para usuários que transitam com frequência no trecho da Dutra, SP a RJ, mas exige regra para dois casos previstos.

O primeiro é para carros de passeio. Nessa modalidade, o motorista tem desconto por passar com frequência nas praças de pedágio de Arujá, Guararema, Jacareí, Moreira César (SP) e Itatiaia (RJ).

O benefício para carro comum é para quem tem a tag eletrônica e passa pela via automática. Na primeira passagem do mês pela mesma praça e sentido, o usuário tem desconto de 5%. A partir da segunda passagem no mês o desconto é progressivo somado aos 5% da primeira vez.

O segunda regra é para veículos comerciais como ônibus, caminhões e frotas. Estes tem desconto fixo de 5% por eixo sempre que usarem as cabines automáticas. Para esses meios de transporte, independe o número de vezes que passou pela praça. Ele é válido para qualquer lugar da Via Dutra.