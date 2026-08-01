Divulgação CCR Rio SP Desmonte de rochas na Serra das Araras

Uma obra de pavimentação e conservação vai bloquear a pista de descida da Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), durante este domingo (2).

De acordo com a concessionária que administra a via, a CCR-Motiva, a interdição vai ser realizada das 5h às 14h, entre os quilômetros 233 e 225, da pista sentido Rio de Janeiro.

O bloqueio será realizado para a execução de serviços de pavimentação e conservação da rodovia. Durante o período, a pista vai estar totalmente interditada.

Para não afetar o trânsito, a CCR-Motiva informou que a pista sentido São Paulo vai operar em sistema de mão dupla, para permitir a circulação de veículos nos dois sentidos.

Ainda segundo a concessionária, esta intervenção é necessária para assegurar a qualidade e a durabilidade do pavimento e proporcionar melhores condições de segurança aos usuários da rodovia.

A CCR-Motiva também reforçou que as obras fazem parte do programa permanente de manutenção e conservação da via.

A empresa orientou os motoristas a programarem os deslocamentos com antecedência, respeitarem a sinalização e seguirem as orientações das equipes operacionais durante todo o período do bloqueio.

Interdição por seis meses

Um trecho da Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), foi bloqueado totalmente durante a última segunda-feira (27). A interdição tem duração estimada de seis meses.

De acordo com a CCR-Motiva, o bloqueio será feito no retorno localizado na altura do quilômetro 233,2 da pista sentido Rio de Janeiro, em Piraí, município do interior carioca.

A interdição é feita para permitir o avanço das obras da Nova Serra das Araras. Durante o período de interdição, os condutores deverão utilizar desvios já definidos pela concessionária.

O bloqueio é necessário porque o novo traçado da rodovia será construído exatamente na área onde funciona o atual dispositivo de retorno, impossibilitando a continuidade das obras com segurança.

A previsão é que o retorno seja reaberto em dezembro, quando será concluída essa etapa do projeto e inaugurado o último viaduto da nova pista de descida. Com a nova estrutura, as manobras passarão a ser realizadas sem cruzamentos ao nível, aumentando a segurança dos motoristas.

Márcio Ferreira/Ministério dos Transportes Trecho da Via Dutra (BR-116) na Serra das Araras em abril de 2024







