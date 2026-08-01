Divulgação Rodovia Dom Pedro I (SP-065)

Quem passa pela Rodovia Dom Pedro I (SP-065) talvez nem imagine que ela é uma das principais ligações entre o interior paulista e o restante do país. Muito além de servir ao trânsito diário, a via conecta importantes centros urbanos, polos industriais, universidades, aeroportos e destinos turísticos, tornando-se peça-chave para a economia de São Paulo.

Com cerca de 145 km de extensão, a rodovia liga a região de Campinas ao Vale do Paraíba e faz a conexão entre duas das mais importantes estradas do Brasil: a Anhanguera (SP-330) e a Presidente Dutra (BR-116), corredor que leva até o Rio de Janeiro.

Reprodução Rodovia Dom Pedro I (SP-065)

Confira oito curiosidades sobre essa importante rodovia.

1. O nome homenageia o primeiro imperador do Brasil

A rodovia recebeu o nome de Dom Pedro I, personagem histórico que proclamou a Independência do Brasil em 1822 e se tornou o primeiro imperador do país.

A escolha faz referência à relevância da estrada para o desenvolvimento do estado, simbolizando uma ligação entre diferentes regiões paulistas.

2. Foi construída para desafogar outras rodovias

A Dom Pedro I começou a ser implantada na década de 1970, em um período de forte expansão econômica do interior paulista. A inauguração ocorreu em etapas ao longo da década, com o objetivo de criar uma alternativa às rodovias já saturadas e facilitar o deslocamento entre Campinas e o Vale do Paraíba.

Com o crescimento das cidades ao longo do trajeto, a importância da estrada aumentou ainda mais nas décadas seguintes.

3. Ela tem cerca de 145 km de extensão

A SP-065 possui aproximadamente 145 km e atravessa algumas das regiões mais desenvolvidas do estado de São Paulo.

Mesmo sendo menor que outras rodovias paulistas, exerce um papel estratégico por conectar grandes corredores rodoviários e importantes centros econômicos.

4. Passa por cidades que movimentam bilhões de reais

Ao longo do trajeto, a Dom Pedro I atende municípios como Campinas, Valinhos, Itatiba, Atibaia, Jarinu, Nazaré Paulista, Igaratá e Jacareí.

Essas cidades concentram universidades, parques tecnológicos, indústrias, centros logísticos e forte atividade agrícola, além de receberem milhares de turistas durante o ano.

5. Ela termina justamente na Anhanguera por um motivo estratégico

No lado oeste, a rodovia se conecta diretamente à Anhanguera, uma das principais vias do estado.

Essa integração permite que motoristas vindos da capital paulista ou do interior tenham acesso rápido ao Vale do Paraíba, ao litoral norte e à Rodovia Presidente Dutra, sem precisar atravessar áreas urbanas.

Na prática, a Dom Pedro I funciona como um grande corredor de ligação entre diferentes regiões paulistas.

6. É uma das rodovias mais importantes para a economia paulista

A estrada é fundamental para o transporte de cargas entre polos industriais, centros de distribuição e áreas produtoras do estado.

Divulgação Rodovia Dom Pedro I (SP-065)

Por ela circulam diariamente caminhões que abastecem supermercados, fábricas, centros comerciais e empresas de diversos setores.

Além disso, a rodovia facilita o escoamento da produção agrícola e industrial do interior rumo ao restante do país.

7. Recebe um enorme fluxo de veículos todos os dias

Administrada pela concessionária Rota das Bandeiras, a Dom Pedro I registra um dos maiores movimentos do interior paulista.

Em alguns trechos, especialmente na região de Campinas e dos acessos à Anhanguera, circulam mais de 100 mil veículos por dia, entre carros, ônibus e caminhões, refletindo sua importância para o deslocamento diário e para a logística estadual.

8. É essencial para chegar ao Aeroporto de Viracopos e aos polos industriais

Embora não passe em frente ao terminal, a Dom Pedro I é uma das principais rotas utilizadas por quem segue para o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, um dos maiores aeroportos de cargas do Brasil.

A rodovia também dá acesso a importantes polos industriais e tecnológicos, incluindo a região da Unicamp, parques empresariais, centros de pesquisa, empresas multinacionais e cidades que concentram algumas das maiores economias do estado.

Uma rodovia que impulsiona o desenvolvimento

Mais do que ligar cidades, a Rodovia Dom Pedro I ajuda a conectar pessoas, negócios e oportunidades. Seja para quem viaja a trabalho, transporta mercadorias, segue rumo ao litoral ou visita destinos turísticos do interior paulista, a estrada desempenha um papel estratégico na mobilidade e no desenvolvimento econômico de São Paulo.

Sua posição entre a Anhanguera e a Presidente Dutra faz da SP-065 um dos corredores logísticos mais importantes do país, reforçando sua relevância não apenas para o interior paulista, mas para toda a malha de transporte brasileira.