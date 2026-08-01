Reprodução/PRF Engavetamento Via Dutra (BR-116)

Um engavetamento com cinco veículos causou lentidão na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no interior de São Paulo, durante o início da manhã deste sábado (1). Ninguém ficou ferido.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e também da concessionária que administra a rodovia, a CCR-Motiva.

De acordo com a PRF, o acidente aconteceu na pista sentido São Paulo, na altura do quilômetro 138, na cidade de São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

A PRF também informou que ninguém ficou ferido e que, por volta das 8h30, a pista já havia sido liberada.

Em nota, a CCR-Motiva informou que foi acionada para prestar atendimento a um engavetamento envolvendo cinco veículos.

A empresa informou também que as vítimas tiveram ferimentos leves e recusaram encaminhamento ao hospital.

Não há mais registro de congestionamento no local.

Reprodução/PRF Engavetamento Via Dutra (BR-116)







