Engavetamento Via Dutra (BR-116)
Reprodução/PRF
Engavetamento Via Dutra (BR-116)

Um engavetamento com cinco veículos causou lentidão na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no interior de São Paulo, durante o início da manhã deste sábado (1). Ninguém ficou ferido.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e também da concessionária que administra a rodovia, a CCR-Motiva.

De acordo com a PRF, o acidente aconteceu na pista sentido São Paulo, na altura do quilômetro 138, na cidade de São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

A PRF também informou que ninguém ficou ferido e que, por volta das 8h30, a pista já havia sido liberada.

Em nota, a CCR-Motiva informou que foi acionada para prestar atendimento a um engavetamento envolvendo cinco veículos. 

A empresa informou também que as vítimas tiveram ferimentos leves e recusaram encaminhamento ao hospital.

Não há mais registro de congestionamento no local. 

Engavetamento Via Dutra (BR-116)
Reprodução/PRF
Engavetamento Via Dutra (BR-116)



    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/2026-08-01/engavetamento-com-tres-veiculos-causa-lentidao-na-via-dutra.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes