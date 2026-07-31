Divulgação/Polícia Rodoviária Federal Mulher morre atropelada na Dutra, em trecho do Rio de Janeiro

Uma mulher morreu após ser atropelada na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Barra Mansa, no interior do Rio de Janeiro, durante a manhã desta sexta-feira (31).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado na altura do quilômetro 279, na pista sentido São Paulo, no bairro Cotiara.

Segundo os policiais, a mulher foi atingida por um carro e, após cair na pista, foi atingida por outros automóveis, que não conseguiram desviar a tempo. A mulher morreu no local.

A PRF também informou que o motorista do primeiro veículo permaneceu no local durante o atendimento à ocorrência.

O homem informou que a mulher entrou de repente na rodovia e que não deu tempo de frear para evitar o atropelamento.

A ocorrência ainda provocou congestionamento no trecho. Por volta das 10h, o site da concessionária marcava que o trânsito continuava lento no local.

A concessionária CCR-Motiva orientou os motoristas a reduzirem a velocidade ao se aproximarem do trecho e respeitarem a sinalização.

Outra ocorrência

Mais cedo, no mesmo trecho, um acidente envolvendo uma queda de carga de madeira causou ao menos cinco quilômetros de congestionamento na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), também em Barra Mansa, no interior do Rio de Janeiro.

A ocorrência foi registrada durante a madrugada desta sexta-feira (31).

De acordo com as informações da concessionária que administra a Via Dutra, a CCR-Motiva, a empresa foi acionada às 3h55 para atender uma ocorrência de queda de carga de madeira na altura do quilômetro 275, na pista sentido Rio de Janeiro.

O acidente não deixou feridos. Porém, para atender à ocorrência e realizar a limpeza da via, a concessionária interditou a faixa da direita e o acostamento do trecho.

A ocorrência ainda provocou cerca de cinco quilômetros de congestionamento. Após a limpeza, o trânsito foi normalizado.

Interdição por seis meses

Um trecho da Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), foi bloqueado totalmente durante a última segunda-feira (27). A interdição tem duração estimada de seis meses.

De acordo com a CCR-Motiva, o bloqueio será feito no retorno localizado na altura do quilômetro 233,2 da pista sentido Rio de Janeiro, em Piraí, município do interior carioca.

A interdição é feita para permitir o avanço das obras da Nova Serra das Araras. Durante o período de interdição, os condutores deverão utilizar desvios já definidos pela concessionária.

O bloqueio é necessário porque o novo traçado da rodovi a será construído exatamente na área onde funciona o atual dispositivo de retorno, impossibilitando a continuidade das obras com segurança.

A previsão é que o retorno seja reaberto em dezembro, quando será concluída essa etapa do projeto e inaugurado o último viaduto da nova pista de descida. Com a nova estrutura, as manobras passarão a ser realizadas sem cruzamentos ao nível, aumentando a segurança dos motoristas.

Divulgação/Comunicação RioSP Serra das Araras na Via Dutra







