Reprodução A Ponte Rio–Niterói, trecho da BR-101 em Niterói (RJ).

A Ponte Rio-Niterói será interditada do final da noite do próximo sábado (1), até o início da tarde de domingo (2) por conta do “Desafio da Ponte 2026”, um dos eventos mais tradicionais do circuito de corridas de rua.

Horários e ruas bloqueadas



Além da, o evento contará com uma operação toda especial que prevêde faixas e restrições nas ruas de acesso àtanto no sentido, quanto

A Ponte Rio-Niterói já começa a ser bloqueada às 22h de sábado, com interdições em duas faixas de rolamento em ambos os sentidos.

Foto: Divulgação/Corrida da Ponte Desafio da ponte

Às 5h de domingo, uma terceira faixa será bloqueada em cada sentido. No sentido Niterói, a interdição adicional acontece no trecho entre a Ilha do Mocanguê e a Praça de Pedágio. Já no sentido Rio de Janeiro, a restrição será entre a Praça de Pedágio e o pórtico final da Ponte.

Junto, também serão interditados os acessos à Linha Vermelha e ao Viaduto do Gasômetro para os veículos que seguem em direção ao Rio de Janeiro . Permanecerão liberados os acessos pela Alameda São Boaventura, BR-101 e Avenida Jansen de Melo.

A previsão é que o acesso à Avenida Feliciano Sodré e o fluxo no sentido Niterói, em trecho sob administração da Prefeitura de Niterói, sejam liberados a partir das 10h de domingo. A liberação total do tráfego na Ponte Rio-Niterói está prevista para as 12h, após o encerramento da prova e a desmontagem das estruturas.

Esquema operacional completo:

Sábado - 22h

Interdição do acesso à Avenida Feliciano Sodré;

Bloqueio de três faixas à esquerda entre a Rua Professor Plínio Leite e a rampa de acesso à Ponte Rio-Niterói (sentido Centro);

Interdição de duas faixas de rolamento em cada sentido da Ponte Rio-Niterói.

Domingo - 5h

Interdição de mais uma faixa no sentido Niterói, entre a Ilha do Mocanguê e a Praça de Pedágio;

Interdição de mais uma faixa no sentido Rio de Janeiro, entre a Praça de Pedágio e o pórtico final da Ponte;

Interdição dos acessos à Linha Vermelha e ao Viaduto do Gasômetro.

Domingo - 10h

Previsão de liberação do fluxo na Avenida Feliciano Sodré e do acesso ao sentido Niterói. (Trecho sob administração da Prefeitura de Niterói.)

Domingo - 12h

Previsão de liberação total do tráfego em ambos os sentidos da Ponte Rio-Niterói.







Rotas alternativas



Segundo a Ecovias, concessionária que cuida da administração da Ponte Rio-Niterói, como alternativa de deslocamento a recomendação para quem precisar atravessar a Baía de Guanabara é o sistema de barcas, que estará disponível para o público geral a partir das 6h de domingo.

