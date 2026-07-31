A Ponte Rio–Niterói, trecho da BR-101 em Niterói (RJ).
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A Ponte Rio–Niterói, trecho da BR-101 em Niterói (RJ).

A Ponte Rio-Niterói será interditada do final da noite do próximo sábado (1), até o início da tarde de domingo (2) por conta do “Desafio da Ponte 2026”, um dos eventos mais tradicionais do circuito de corridas de rua. 

Além da ponte, o evento contará com uma operação toda especial que prevê bloqueios de faixas e restrições nas ruas de acesso à ponte tanto no sentido Niterói, quanto  Rio de Janeiro.

Horários e ruas bloqueadas

A Ponte Rio-Niterói já começa a ser bloqueada às 22h de sábado, com interdições em duas faixas de rolamento em ambos os sentidos. 

Desafio da ponte
Foto: Divulgação/Corrida da Ponte
Desafio da ponte

Às 5h de domingo, uma terceira faixa será bloqueada em cada sentido. No sentido Niterói, a interdição adicional acontece no trecho entre a Ilha do Mocanguê e a Praça de Pedágio. Já no sentido Rio de Janeiro, a restrição será entre a Praça de Pedágio e o pórtico final da Ponte.

Junto, também serão interditados os acessos à Linha Vermelha e ao Viaduto do Gasômetro para os veículos que seguem em direção ao Rio de Janeiro. Permanecerão liberados os acessos pela Alameda São Boaventura, BR-101 e Avenida Jansen de Melo.

A previsão é que o acesso à Avenida Feliciano Sodré e o fluxo no sentido Niterói, em trecho sob administração da Prefeitura de Niterói, sejam liberados a partir das 10h de domingo. A liberação total do tráfego na  Ponte Rio-Niterói está prevista para as 12h, após o encerramento da prova e a desmontagem das estruturas.

Esquema operacional completo:

Sábado - 22h

  • Interdição do acesso à Avenida Feliciano Sodré;
  • Bloqueio de três faixas à esquerda entre a Rua Professor Plínio Leite e a rampa de acesso à Ponte Rio-Niterói (sentido Centro);
  • Interdição de duas faixas de rolamento em cada sentido da Ponte Rio-Niterói.

Domingo - 5h

  • Interdição de mais uma faixa no sentido Niterói, entre a Ilha do Mocanguê e a Praça de Pedágio;
  • Interdição de mais uma faixa no sentido Rio de Janeiro, entre a Praça de Pedágio e o pórtico final da Ponte;
  • Interdição dos acessos à Linha Vermelha e ao Viaduto do Gasômetro.

Domingo - 10h

  • Previsão de liberação do fluxo na Avenida Feliciano Sodré e do acesso ao sentido Niterói. (Trecho sob administração da Prefeitura de Niterói.)

Domingo - 12h

  • Previsão de liberação total do tráfego em ambos os sentidos da Ponte Rio-Niterói.



Rotas alternativas

Segundo a Ecovias, concessionária que cuida da administração da Ponte Rio-Niterói, como alternativa de deslocamento a recomendação para quem precisar atravessar a Baía de Guanabara é o sistema de barcas, que estará disponível para o público geral a partir das 6h de domingo. 

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