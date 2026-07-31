A Ponte Rio-Niterói será interditada do final da noite do próximo sábado (1), até o início da tarde de domingo (2) por conta do “Desafio da Ponte 2026”, um dos eventos mais tradicionais do circuito de corridas de rua.Além da ponte, o evento contará com uma operação toda especial que prevê bloqueios de faixas e restrições nas ruas de acesso à ponte tanto no sentido Niterói, quanto Rio de Janeiro.
Horários e ruas bloqueadas
A Ponte Rio-Niterói já começa a ser bloqueada às 22h de sábado, com interdições em duas faixas de rolamento em ambos os sentidos.Às 5h de domingo, uma terceira faixa será bloqueada em cada sentido. No sentido Niterói, a interdição adicional acontece no trecho entre a Ilha do Mocanguê e a Praça de Pedágio. Já no sentido Rio de Janeiro, a restrição será entre a Praça de Pedágio e o pórtico final da Ponte.Junto, também serão interditados os acessos à Linha Vermelha e ao Viaduto do Gasômetro para os veículos que seguem em direção ao Rio de Janeiro. Permanecerão liberados os acessos pela Alameda São Boaventura, BR-101 e Avenida Jansen de Melo.A previsão é que o acesso à Avenida Feliciano Sodré e o fluxo no sentido Niterói, em trecho sob administração da Prefeitura de Niterói, sejam liberados a partir das 10h de domingo. A liberação total do tráfego na Ponte Rio-Niterói está prevista para as 12h, após o encerramento da prova e a desmontagem das estruturas.
Esquema operacional completo:
Sábado - 22h
- Interdição do acesso à Avenida Feliciano Sodré;
- Bloqueio de três faixas à esquerda entre a Rua Professor Plínio Leite e a rampa de acesso à Ponte Rio-Niterói (sentido Centro);
- Interdição de duas faixas de rolamento em cada sentido da Ponte Rio-Niterói.
Domingo - 5h
- Interdição de mais uma faixa no sentido Niterói, entre a Ilha do Mocanguê e a Praça de Pedágio;
- Interdição de mais uma faixa no sentido Rio de Janeiro, entre a Praça de Pedágio e o pórtico final da Ponte;
- Interdição dos acessos à Linha Vermelha e ao Viaduto do Gasômetro.
Domingo - 10h
- Previsão de liberação do fluxo na Avenida Feliciano Sodré e do acesso ao sentido Niterói. (Trecho sob administração da Prefeitura de Niterói.)
Domingo - 12h
- Previsão de liberação total do tráfego em ambos os sentidos da Ponte Rio-Niterói.
Rotas alternativas
Segundo a Ecovias, concessionária que cuida da administração da Ponte Rio-Niterói, como alternativa de deslocamento a recomendação para quem precisar atravessar a Baía de Guanabara é o sistema de barcas, que estará disponível para o público geral a partir das 6h de domingo.