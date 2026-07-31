Reprodução/Instagram Pneu voa sobre mureta e destrói frente de SUV em rodovia

Um pneu solto atravessou o canteiro central de uma rodovia e atingiu em cheio um SUV que trafegava em Filadélfia, nos Estados Unidos. O impacto amassou o capô e destruiu parte do para-brisa do veículo.

A cena dura poucos segundos. O pneu aparece quicando em alta velocidade entre as pistas da Interstate 76 antes de cair sobre a parte dianteira do carro. O motorista freia logo após a batida, enquanto pedaços do veículo ficam espalhados pelo asfalto.

O caso ocorreu por volta de 13h30 (horário de Brasília), 12h30 no horário local, na quarta-feira (29), perto da avenida Girard. A via também é conhecida como Schuylkill Expressway.

As imagens foram registradas pelas câmeras de um Tesla que seguia no sentido oeste da rodovia. O pneu passou sobre a barreira que separa as pistas e atingiu o SUV que vinha logo atrás.

O motorista do Tesla contou à Action News que ouviu o barulho da colisão, mas não percebeu o que havia acontecido naquele momento. Ele só viu o pneu acertando o outro carro quando revisou as gravações feitas pelo veículo.

O SUV atingido seria um Nissan de cor cinza-escura. As imagens mostram que o pneu acertou primeiro o capô e, em seguida, bateu contra o para-brisa.

Não foi informado de qual veículo o pneu se soltou. Também não havia confirmação pública sobre feridos até a última atualização divulgada pelas emissoras locais.