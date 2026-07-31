Corpo de Bombeiros de Goiás Batida frontal deixa quatro mortos na região sudeste de Goiás

Quatro pessoas morreram e uma criança ficou gravemente ferida após uma colisão frontal entre um caminhão e um carro de passeio na noite desta quinta-feira (30), na GO-139, próximo a Vianópolis, na região Sudeste de Goiás.

O acidente ocorreu a cerca de quatro quilômetros do trevo de acesso ao município. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas viajavam no automóvel, enquanto o caminhão era ocupado apenas pelo motorista.

Morreram no local Davi Gonçalves Oliveira, de 37 anos; Elizene Moreira da Silva, de 28; Deivid Gonçalves Ferreira, de 13; e Thayla Izabelly Gomes de Souza, de 6 anos.

Elizene era esposa de Davi e madrasta de Deivid. Thayla era amiga da família e também viajava no veículo.

Criança foi transferida para Goiânia

A única sobrevivente entre os ocupantes do carro foi Ana Cecília Gonçalves Ferreira, filha de Davi. Ela recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Vianópolis.



Devido à gravidade dos ferimentos, a criança foi transferida para uma unidade hospitalar em Goiânia. Não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.

Vítimas ficaram presas às ferragens

Segundo militares do 2º Pelotão Bombeiro Militar de Silvânia, que atuaram no resgate, três vítimas ficaram presas às ferragens do automóveis e precisaram ser retiradas.



O cachorro da família, que também estava no carro, morreu em razão do impacto.

Depois dos trabalhos da perícia, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis.

























