Foto: Reprodução/Redes Sociais/Bombeiros de Concórdia(SC) O cão foi ouvido latindo na manhã seguinte por vizinhos e foi resgatado praticamente ileso

Um cão foi resgatado após ficar quase um dia embaixo de escombros de um muro que cedeu com temporais em Concórdia (SC). Conforme o Corpo de Bombeiros, a estrutura caiu na noite de quarta-feira (29), e o animal não foi encontrado.

Na manhã seguinte, vizinhos escutaram latidos e decidiram acionar as equipes de resgate. A situação mobilizou a comunidade, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, até que na tarde de quinta (30), o cão foi salvo e devolvido à proprietária praticamente ileso.

O cachorro estava soterrado e foi preciso retirar barro, destroços e telhas do local para o salvamento. A ocorrência aconteceu no bairro das Nações, na Rua Espanha, em Concórdia (SC).

Segundo Alexandre Grolli, Bombeiro que atuou na ocorrência, o muro atingiu uma residência tanto no primeiro quanto no segundo piso, e os moradores fugiram para casa de vizinhos. Contudo, o cão ficou para trás.

A queda do muro aconteceu por volta das 20h de quarta-feira (29), e o cão permaneceu por 19 horas embaixo dos destroços, até por volta das 16h de quinta (30).

Veja imagens do resgate:





Temporais de Santa Catarina

Apesar de maiores estragos no estado gaúcho, Santa Catarina também enfrenta danos por conta dos fortes temporais e vendavais que cobriram a região Sul nesta semana.





Conforme a Defesa Civil Estadual, três municípios decretaram situação de emergência depois do temporal que atingiu todo o Estado na quarta-feira (29): Guabiruba (SC), Agronômica (SC) e Garuva (SC).

As três cidades somam danos em cerca de 300 casas, além de pelo menos 115 desalojados. O evento registrou queda de granizo, chuva intenso e ventos acima de 80km/h.