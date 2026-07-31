Um acidente envolvendo um veículo que transportava produtos químicos contaminou o córrego Pernambuco, em Professor Jamil, no sul de Goiás, e provocou a suspensão temporária da captação de água destinada ao abastecimento do município. Imagens do local mostram o curso d’água com uma forte coloração rosa após o derramamento.
O acidente ocorreu na segunda-feira (27), na BR-153. Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad), cerca de 70% do material contaminante presente no córrego já foi removido.
A empresa responsável pelo transporte contratou uma equipe especializada em emergências ambientais para realizar a contenção do produto, a limpeza da área atingida e a recuperação do local. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em aproximadamente 15 dias.
O prazo, porém, pode ser alterado conforme as condições encontradas durante a operação e os resultados das análises ambientais.
Vídeo mostra local do acidente e córrego com coloração rosa
Limpeza alcança córrego e margens
De acordo com a Semad, as equipes trabalham na retirada do material químico presente na água e no solo das margens do córrego Pernambuco. Os resíduos recolhidos devem receber destinação ambiental adequada.
A secretaria não informou qual produto era transportado pelo veículo nem a quantidade que vazou após o acidente.
O córrego Pernambuco é afluente do rio dos Dourados. Até o momento, a contaminação foi confirmada somente no primeiro curso d’água.
Amostras do rio dos Dourados ainda são analisadas para verificar se o produto químico avançou para outras áreas. Por isso, a Semad afirma que ainda não é possível determinar a extensão total dos danos ambientais.
Captação de água foi suspensa
Como medida preventiva, a Companhia Saneamento de Goiás (Saneago) suspendeu temporariamente a captação de água utilizada no abastecimento de Professor Jamil.
A companhia adotou um plano emergencial para manter o fornecimento à população durante a limpeza e a recuperação do córrego. A nota não detalha como o abastecimento está sendo realizado nem até quando a suspensão permanecerá em vigor.
Após a conclusão dos trabalhos emergenciais e da apuração dos impactos, a secretaria poderá adotar medidas administrativas contra os responsáveis, conforme a legislação ambiental.