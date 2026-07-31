Divulgação: Semad Curso do córrego Pernambuco apresenta coloração rosa após contaminação provocada pelo derramamento de produtos químicos, em Professor Jamil. | Foto: Divulgação/Semad-GO

Um acidente envolvendo um veículo que transportava produtos químicos contaminou o córrego Pernambuco, em Professor Jamil, no sul de Goiás, e provocou a suspensão temporária da captação de água destinada ao abastecimento do município. Imagens do local mostram o curso d’água com uma forte coloração rosa após o derramamento.

O acidente ocorreu na segunda-feira (27), na BR-153. Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad), cerca de 70% do material contaminante presente no córrego já foi removido.

A empresa responsável pelo transporte contratou uma equipe especializada em emergências ambientais para realizar a contenção do produto, a limpeza da área atingida e a recuperação do local. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em aproximadamente 15 dias.

O prazo, porém, pode ser alterado conforme as condições encontradas durante a operação e os resultados das análises ambientais.

Vídeo mostra local do acidente e córrego com coloração rosa

Um acidente envolvendo um veículo que transportava produtos químicos contaminou o córrego Pernambuco, em Professor Jamil, no sul de Goiás. Segundo a Semad, cerca de 70% do material contaminante já foi retirado, mas os trabalhos de limpeza e recuperação podem durar até 15 dias. pic.twitter.com/VAP7ipBuGU — iG (@iG) July 31, 2026

Limpeza alcança córrego e margens

De acordo com a Semad, as equipes trabalham na retirada do material químico presente na água e no solo das margens do córrego Pernambuco. Os resíduos recolhidos devem receber destinação ambiental adequada.

A secretaria não informou qual produto era transportado pelo veículo nem a quantidade que vazou após o acidente.

Trecho do córrego Pernambuco apresenta coloração rosada após o vazamento de produto químico em Professor Jamil Semad Veículo envolvido no acidente ficou destruído às margens da BR-153, em Professor Jamil Semad Material contaminante atingiu o sistema de drenagem às margens da BR-153 após o acidente Semad





O córrego Pernambuco é afluente do rio dos Dourados. Até o momento, a contaminação foi confirmada somente no primeiro curso d’água.

Amostras do rio dos Dourados ainda são analisadas para verificar se o produto químico avançou para outras áreas. Por isso, a Semad afirma que ainda não é possível determinar a extensão total dos danos ambientais.

Captação de água foi suspensa

Como medida preventiva, a Companhia Saneamento de Goiás (Saneago) suspendeu temporariamente a captação de água utilizada no abastecimento de Professor Jamil.

A companhia adotou um plano emergencial para manter o fornecimento à população durante a limpeza e a recuperação do córrego. A nota não detalha como o abastecimento está sendo realizado nem até quando a suspensão permanecerá em vigor.

Após a conclusão dos trabalhos emergenciais e da apuração dos impactos, a secretaria poderá adotar medidas administrativas contra os responsáveis, conforme a legislação ambiental.



