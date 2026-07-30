FreePik Chuva de meteoros, conhecida popularmente como "estrelas cadentes"

Quem pretende acompanhar a chuva de meteoros , conhecida popularmente como "estrelas cadentes", Delta Aquáridas do Sul terá na madrugada entre esta quinta-feira (30) e sexta-feira (31) a melhor oportunidade para observar o fenômeno. Segundo o Observatório Nacional (ON) e a Agência Espacial Brasileira (AEB), o pico da chuva ocorre durante esse período, com expectativa de até 25 meteoros por hora em condições favoráveis.

Os sinais de que o espetáculo está se intensificando já apareceram. Na madrugada desta quinta-feira, a estação de monitoramento Exoss, em Carnaubal, no Ceará, registrou 196 meteoros. A expectativa é que o número de meteoros aumente durante o pico da chuva.

Mesmo com a Lua cheia, que deixa o céu mais claro e dificulta a visualização dos meteoros mais fracos, os especialistas afirmam que os fragmentos mais brilhantes poderão ser vistos a olho nu, sem necessidade de telescópios ou binóculos.

Que horas começa?

Segundo o Observatório Nacional, o melhor horário para observar o fenômeno começa por volta de 1h30 da madrugada e segue até pouco antes do amanhecer.

Durante esse período, os meteoros da Delta Aquáridas do Sul cruzam a atmosfera da Terra a cerca de 41 quilômetros por segundo, ou seja, aproximadamente 147 mil km/h, produzindo os rastros luminosos conhecidos popularmente como estrelas cadentes.

Embora pareçam surgir da direção da constelação de Aquário, os meteoros podem aparecer em qualquer região do céu.

Além da Delta Aquáridas do Sul, outra chuva de meteoros permanece ativa: a Alpha Capricornídeos, conhecida por produzir menos meteoros, mas com brilho mais intenso, incluindo alguns classificados como bólidos, quando apresentam luminosidade superior à do planeta Vênus.

Como observar a chuva de meteoros

Para aumentar as chances de acompanhar o fenômeno, os especialistas recomendam:

procurar um local afastado da iluminação das cidades;

começar a observação a partir de 1h30 da madrugada;

permitir que os olhos se adaptem à escuridão por cerca de 20 minutos;

evitar olhar para o celular durante a observação;

observar uma grande área do céu, preferencialmente entre as direções noroeste e leste;

não utilizar telescópios ou binóculos, já que os meteoros podem surgir em qualquer parte do céu.

Segundo a Climatempo, as melhores condições de observação no Brasil devem ocorrer em áreas do Centro-Oeste, no interior do Nordeste, em Tocantins, no leste do Pará, além de Minas Gerais e Goiás, onde a previsão indica céu com poucas nuvens.

Como acontece o fenômeno

As chuvas de meteoros acontecem quando a Terra atravessa regiões do espaço repletas de pequenos fragmentos deixados por cometas e, em alguns casos, por asteroides.

Ao entrarem na atmosfera terrestre em velocidades que podem variar de 40 mil km/h a 260 mil km/h, essas partículas aquecem rapidamente devido ao atrito com o ar e produzem os rastros luminosos observados da superfície.

Na maioria dos casos, os meteoros têm o tamanho de um grão de areia e permanecem visíveis por menos de um segundo antes de se desintegrarem completamente.





O que são as "estrelas cadentes"

Apesar do nome popular, estrelas cadentes não são estrelas. Elas são pequenos fragmentos de rocha, poeira ou gelo deixados por cometas e asteroides. Quando entram na atmosfera da Terra em altíssima velocidade, aquecem intensamente por causa do atrito com o ar e produzem um rastro luminoso.

Os meteoros mais brilhantes recebem o nome de bólidos e podem permanecer visíveis por vários segundos antes de desaparecer.