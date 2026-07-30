CCR-Motiva/Divulgação Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo

Um trecho da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, vai ser totalmente interditado a partir desta sexta-feira (31). A intervenção será realizada no Viaduto Hélio Smidt, na altura do quilômetro 219, na pista sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a CCR-Motiva, a interdição acontece entre os dias 31 de julho, 1º e 2 de agosto, sempre durante a noite, com início previsto às 22h e término às 6h.

Ainda conforme a concessionária, o bloqueio é feito com o objetivo de executar serviços de manutenção e melhorias no local.

Durante a operação, os motoristas vão ser direcionados para a Marginal Norte, na altura do quilômetro 225. Os usuários seguem para utilizar a alça de acesso ao Aeroporto no quilômetro 219B, pela própria marginal.

Ainda durante as atividades, o acesso ao Viaduto Hélio Smidt, para os motoristas que saem do Aeroporto com destino a São Paulo, também vai ser fechado, bloqueando a alça do novo viaduto que permite o acesso à Expressa Sul, segundo a CCR-Motiva.

Como alternativa ao bloqueio, os motoristas devem acessar a Expressa Sul da Via Dutra no quilômetro 225 da pista marginal, seguindo normalmente em direção à capital paulista.

O tráfego na pista sentido São Paulo não vai ser alterado.

Orientações

De acordo com a CCR-Motiva, os motoristas devem reduzir a velocidade ao se aproximar de áreas com obras ou equipes atuando na rodovia.

Além disso, é importante manter distância segura dos veículos à frente, respeitar a sinalização e as orientações das equipes operacionais.

A atenção deve ser redobrada nesses trechos, conforme informou a concessionária.



