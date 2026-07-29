Reprodução Trânsito Serra das Araras

Uma carreta tombou e provocou um longo congestionamento na Via Dutra (BR-116), na altura daentrada da Serra das Araras, em Piraí, no Sul do Rio. O acidente deixou três pessoas feridas e interditou totalmente a pista no sentido São Paulo por cerca de cinco horas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada no km 235 da rodovia. Na carreta estavam o motorista, a esposa dele e uma criança que foram imediatamente socorridos e encaminhados ao Hospital de Piraí.

Os nomes e o estado de saúde das vítimas não foram divulgados.



De acordo com a concessionária da via, a CCR RioSP, a carreta transportava sucata, e parte da carga ficou espalhada na pista. Logo, o sentido São Paulo foi totalmente interditado, enquanto, no sentido Rio de Janeiro, o tráfego passou a fluir pelo acostamento durante o atendimento da ocorrência.

O congestionamento no local chegou a se estender por cerca dedurante a madrugada.

Mesmo com a liberação da via, o trânsito continuou lento na região ao longo do dia desta quarta-feira (29), em virtude de três caminhões que ficaram parados durante a ocorrência na madrugada e, na reabertura da pista, apresentaram problemas mêcanicos.

Serra das Araras passa por obras

Divulgação CCR Rio SP Desmonte de rochas na Serra das Araras

Na última atualização, às 9h, a CCR RioSP informou que ainda havia cerca deno sentido São Paulo. O reflexo também foi sentido no Arco Metropolitano, na altura de Seropédica, onde houve registro de lentidão por causa do alto fluxo de veículos.





Um trecho da Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), passou a ser bloqueado totalmente desde a última segunda-feira (27). A interdição tem duração estimada de seis meses.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a CCR-Motiva, durante o período de interdição, condutores devem utilizar os desvios já definidos pela empresa.





Para veículos pesados, os retornos disponíveis serão:

km 243, na região do Posto Mamão;

km 224, na região de Ponte Coberta.

Já para carros de passeio e vans, será implantado um retorno provisório próximo à base operacional da RioSP, na altura quilômetro 233.

O trecho conta com duas faixas de rolamento em cada sentido e velocidade máxima de 40 km/h.

A CCR-Motiva informou que a estrutura terá capacidade para atender cerca de 83% da demanda do retorno que será fechado.