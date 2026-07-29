Uma carreta tombou e provocou um longo congestionamento na Via Dutra (BR-116), na altura daentrada da Serra das Araras, em Piraí, no Sul do Rio. O acidente deixou três pessoas feridas e interditou totalmente a pista no sentido São Paulo por cerca de cinco horas.Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada no km 235 da rodovia. Na carreta estavam o motorista, a esposa dele e uma criança que foram imediatamente socorridos e encaminhados ao Hospital de Piraí.Os nomes e o estado de saúde das vítimas não foram divulgados.
O congestionamento no local chegou a se estender por cerca de 15 quilômetros durante a madrugada. Mesmo com a liberação da via, o trânsito continuou lento na região ao longo do dia desta quarta-feira (29), em virtude de três caminhões que ficaram parados durante a ocorrência na madrugada e, na reabertura da pista, apresentaram problemas mêcanicos. Na última atualização, às 9h, a CCR RioSP informou que ainda havia cerca de 8,5 quilômetros de retenção no sentido São Paulo. O reflexo também foi sentido no Arco Metropolitano, na altura de Seropédica, onde houve registro de lentidão por causa do alto fluxo de veículos.
De acordo com a concessionária da via, a CCR RioSP, a carreta transportava sucata, e parte da carga ficou espalhada na pista. Logo, o sentido São Paulo foi totalmente interditado, enquanto, no sentido Rio de Janeiro, o tráfego passou a fluir pelo acostamento durante o atendimento da ocorrência.
Serra das Araras passa por obras
Um trecho da Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), passou a ser bloqueado totalmente desde a última segunda-feira (27). A interdição tem duração estimada de seis meses.
De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a CCR-Motiva, durante o período de interdição, condutores devem utilizar os desvios já definidos pela empresa.
Para veículos pesados, os retornos disponíveis serão:
km 243, na região do Posto Mamão;
km 224, na região de Ponte Coberta.
Já para carros de passeio e vans, será implantado um retorno provisório próximo à base operacional da RioSP, na altura quilômetro 233.
O trecho conta com duas faixas de rolamento em cada sentido e velocidade máxima de 40 km/h.
A CCR-Motiva informou que a estrutura terá capacidade para atender cerca de 83% da demanda do retorno que será fechado.