Reprodução/X Tempo frio em São Paulo

O tempo permanece firme na Grande São Paulo nesta quarta-feira (29), com o começo do dia trazendo uma leve sensação de frio, e a tarde com muito sol e temperaturas elevadas. Durante o amanhecer, os termômetros das estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo registraram a média de 15ºC.

Com o decorrer do dia, o sol começa a aparecer entre poucas nuvens e a máxima pode atingir a marca dos 30ºC, mantendo a umidade relativa do ar baixa, por volta dos 30%.

Para dias secos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulga diversas recomendações de cuidados à saúde, como: tomar mais água para garantir a hidratação do corpo; sempre que possível, umidificar ambientes fechados; não ficar exposto ao sol durante os horários de calor extremos; entre outros.

Frente fria

As condições estáveis do tempo irão mudar entre o fim da noite de quarta-feira (29) e o decorrer da quinta-feira (30), por conta da passagem rápida de uma frente fria, vinda do litoral de São Paulo. O fenômeno é de fraca atividade chuvosa, portanto não há previsão de temporais na capital, que deve apresentar apenas chuviscos isolados, aumento da nebulosidade e queda brusca da temperatura máxima.





Por mais que os efeitos da frente fria não durem muito, o contraste entre o ar quente, que rodeia a capital, e o ar frio, que se aproxima pelo litoral, pode gerar rajadas de vento entre o período da manhã e durante a tarde. O Gabinete de Crise de São Paulo começou a se preparar hoje para atender eventuais problemas que os ventos possam gerar, uma vez que, segundo a Defesa Civil, os mesmos devem variar entre 50 e 70 km/h, e podem atingir até 90km/h no litoral e na região metropolitana da capital.

A quinta-feira (30) deve começar com muitas nuvens e termômetros marcando, em média, 15°C. O dia terá muitas nuvens e poucos períodos em que o sol fica aparente; a temperatura máxima não deve passar dos 23°C.

A umidade relativa do ar deve aumentar, atingindo percentuais mínimos acima dos 55%, e dando um descanso ao tempo constantemente seco que o mês vem apresentando.

Confira o clima da semana segundo a Defesa Civil de São Paulo:

- Quarta-feira (29): mínima de 15°C e máxima de 30°C. Dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva

- Quinta-feira (30): mínima de 16°C e máxima de 23°C. Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde; ventos fortes

- Sexta-feira (31): mínima de 14°C e máxima de 25°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Sábado (01): mínima de 13°C e máxima de 27°C. Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer

- Domingo (02): mínima de 13º e máxima de 28º. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

