Pedro Henrique Bensberg
Reprodução/redes sociais
Pedro Henrique Bensberg

A Justiça da Bahia manteve nesta segunda-feira (27) a prisão preventiva de Pedro Henrique Sales,  de 21 anos, investigado por importunação sexual contra uma mulher dentro da academia de um condomínio em Feira de Santana, na Bahia.

A decisão foi tomada durante audiência de custódia. O investigado continuará detido e deverá ser transferido para uma unidade prisional enquanto a Polícia Civil conclui o inquérito. A manutenção da prisão não representa condenação.

O caso aconteceu no domingo (19), no bairro SIM. A mulher, de 35 anos, gravava o próprio treino enquanto usava uma esteira. Ao assistir ao vídeo, percebeu que o homem aparecia ao fundo praticando um ato libidinoso enquanto a observava.

A vítima acionou a Polícia Militar, mas o suspeito já havia deixado o condomínio quando os agentes chegaram. A gravação foi entregue às autoridades e passou a integrar a investigação conduzida pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana.

Suspeito foi encontrado em imóvel abandonado

Pedro Henrique foi  preso na sexta-feira (24), cinco dias após o episódio. Ele estava escondido em uma casa em construção abandonada em Simões Filho, município da Região Metropolitana de Salvador.

Pedro Henrique Sales foi preso em Simões Filho, na Bahia, após cinco dias foragido
Reprodução/Polícia Civil da Bahia
Pedro Henrique Sales foi preso em Simões Filho, na Bahia, após cinco dias foragido

Segundo a delegada Lorena Almeida, titular da Deam, o investigado tentou escapar por uma área de matagal ao perceber a chegada dos policiais. Ele também teria arremessado escombros contra os agentes e resistido à abordagem.

Depois da prisão, foi levado ao Complexo de Delegacias de Feira de Santana. Durante o interrogatório, exerceu o direito de permanecer em silêncio.

A Polícia Civil também apura se parentes ajudaram o estudante a deixar Feira de Santana ou esconderam seu paradeiro. Caso a participação seja comprovada, os envolvidos poderão responder por favorecimento. A delegada afirmou que o irmão gêmeo do investigado não participou da fuga.

Moradores aprovam retirada do investigado

Além da apuração criminal, moradores do condomínio aprovaram a exclusão de Pedro Henrique do residencial. A administração foi autorizada a entrar com uma ação judicial para tentar efetivar a decisão.

A votação dos condôminos, sozinha, não permite a retirada imediata de um morador. A medida ainda depende de análise judicial, com direito de defesa.

O inquérito policial deverá ser encaminhado ao Ministério Público. Caberá ao órgão avaliar as provas reunidas e decidir se apresenta denúncia à Justiça. Caso seja denunciado, Pedro Henrique passará a responder formalmente a um processo criminal.

Até a publicação da reportagem, a defesa do investigado não havia se manifestado sobre as acusações. O espaço permanece aberto.

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