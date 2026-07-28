Reprodução/redes sociais Pedro Henrique Bensberg

A Justiça da Bahia manteve nesta segunda-feira (27) a prisão preventiva de Pedro Henrique Sales, de 21 anos, investigado por importunação sexual contra uma mulher dentro da academia de um condomínio em Feira de Santana, na Bahia.

A decisão foi tomada durante audiência de custódia. O investigado continuará detido e deverá ser transferido para uma unidade prisional enquanto a Polícia Civil conclui o inquérito. A manutenção da prisão não representa condenação.

O caso aconteceu no domingo (19), no bairro SIM. A mulher, de 35 anos, gravava o próprio treino enquanto usava uma esteira. Ao assistir ao vídeo, percebeu que o homem aparecia ao fundo praticando um ato libidinoso enquanto a observava.

A vítima acionou a Polícia Militar, mas o suspeito já havia deixado o condomínio quando os agentes chegaram. A gravação foi entregue às autoridades e passou a integrar a investigação conduzida pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana.

Suspeito foi encontrado em imóvel abandonado

Pedro Henrique foi preso na sexta-feira (24), cinco dias após o episódio. Ele estava escondido em uma casa em construção abandonada em Simões Filho, município da Região Metropolitana de Salvador.

Reprodução/Polícia Civil da Bahia Pedro Henrique Sales foi preso em Simões Filho, na Bahia, após cinco dias foragido

Segundo a delegada Lorena Almeida, titular da Deam, o investigado tentou escapar por uma área de matagal ao perceber a chegada dos policiais. Ele também teria arremessado escombros contra os agentes e resistido à abordagem.

Depois da prisão, foi levado ao Complexo de Delegacias de Feira de Santana. Durante o interrogatório, exerceu o direito de permanecer em silêncio.

A Polícia Civil também apura se parentes ajudaram o estudante a deixar Feira de Santana ou esconderam seu paradeiro. Caso a participação seja comprovada, os envolvidos poderão responder por favorecimento. A delegada afirmou que o irmão gêmeo do investigado não participou da fuga.

Moradores aprovam retirada do investigado

Além da apuração criminal, moradores do condomínio aprovaram a exclusão de Pedro Henrique do residencial. A administração foi autorizada a entrar com uma ação judicial para tentar efetivar a decisão.

A votação dos condôminos, sozinha, não permite a retirada imediata de um morador. A medida ainda depende de análise judicial, com direito de defesa.

O inquérito policial deverá ser encaminhado ao Ministério Público. Caberá ao órgão avaliar as provas reunidas e decidir se apresenta denúncia à Justiça. Caso seja denunciado, Pedro Henrique passará a responder formalmente a um processo criminal.

Até a publicação da reportagem, a defesa do investigado não havia se manifestado sobre as acusações. O espaço permanece aberto.