Reprodução/redes sociais Pedro Henrique Bensberg

Pedro Henrique Bensberg, de 24 anos, foi identificado como o homem investigado por importunação sexual contra uma mulher dentro da academia de um condomínio em Feira de Santana, no estado da Bahia. Ele mora no residencial, onde o caso aconteceu, com a mãe, e, até a atualização mais recente, não havia sido localizado pela polícia.

Nas redes sociais, Pedro se apresentava como educador físico, usava o apelido “El Pedrito” e incluía a expressão “Blindado de Fé” na descrição do perfil. Veículos de comunicação locais o identificam como estudante de Educação Física. Não há confirmação pública, até o momento, sobre registro profissional na área.

A conta pública reunia pouco mais de 1.200 seguidores. Ele também mantinha um segundo perfil, privado e voltado a pessoas próximas. As páginas foram desativadas após o vídeo do caso ganhar repercussão nas redes sociais.

Polícia diz que câmera foi reposicionada

O caso ocorreu na manhã de domingo (19), na academia do Condomínio Reserva Buriti, no bairro SIM. A mulher, de 35 anos, havia deixado o celular gravando o próprio treino e registrou a ação sem perceber o que ocorria atrás dela.

Reprodução/redes sociais Mulher sofre importunação sexual e grava crime sem perceber

Ao assistir às imagens, ela viu o homem praticando um ato de natureza sexual enquanto a observava. A vítima procurou a portaria e acionou a Polícia Militar. Quando os agentes chegaram, o investigado já havia deixado o condomínio.

A delegada Lorena Almeida, titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana, afirmou que o suspeito teria alterado a posição de uma câmera de segurança antes da ação e recolocado o equipamento no lugar logo depois. Para a investigadora, as imagens indicam que o ato foi planejado.

A Polícia Civil analisa tanto a gravação feita pelo celular da vítima quanto as imagens do circuito interno do condomínio. A mulher já prestou depoimento, e a Deam informou que possui indícios de autoria e trabalha na qualificação completa do investigado.

Suspeito ainda não apresentou versão

Até o fechamento desta reportagem, não havia posicionamento público de Pedro Henrique ou de um advogado que o representasse. A identificação como suspeito não representa condenação. Ele terá direito à defesa durante a investigação.

O caso é apurado como importunação sexual. O crime ocorre quando uma pessoa pratica um ato de natureza sexual contra alguém, sem autorização, para satisfazer desejo próprio ou de terceiros.

O iG já mostrou como a legislação diferencia importunação sexual, ato obsceno e outros crimes sexuais.