Foto: Reprodução Shopping center da região sofreu danos durante tremor no Japão

Várias pessoas ficaram feridas nesta terça-feira (28/07) após o terremoto de magnitude 7,1 registrado na região de Kumamoto, no sul do Japão, segundo meios de comunicação locais, enquanto as autoridades retiraram um alerta de tsunami emitido após o sismo.

O terremoto atingiu o interior da ilha de Kyushu às 16h27 (horário local), e cerca de 300.000 pessoas foram orientadas a se dirigir a abrigos.

Embora ainda não haja informações oficiais sobre feridos ou vítimas, a emissora de televisão pública NHK informou que pelo menos 50 pessoas foram transferidas para hospitais após o tremor em Kumamoto. A polícia da província disse que está tentando contatar nove pessoas cujo paradeiro é desconhecido.

Reprodução: Instagram clshinsuke Terremoto no Japão nesta terça-feira (28)

Além disso, um shopping center da região sofreu uma explosão durante a tarde, embora no momento não se saiba se alguém ficou ferido no incidente, e as autoridades tentam determinar se há pessoas presas.

Em imagens divulgadas pela NHK é possível ver o shopping center, localizado na cidade de Kashima, na província de Kumamoto, com parte da parede solta e o teto desabado.

Segundo informações das autoridades citadas pela emissora, pelo menos 12 residências desabaram e quatro pessoas estão presas na província, onde se chegou a registrar o nível máximo na escala japonesa de 7 níveis, focada em medir a agitação na superfície e o potencial destrutivo dos tremores.

Além disso, até sete incêndios foram registrados em toda a província após o abalo, que foi seguido por uma série de tremores de menor intensidade na região.

A NHK mostrou durante a tarde imagens de algumas residências e edifícios desabados, além de rodovias danificadas em vários pontos da região.

Milhares de pessoas permanecem sem eletricidade na área, e as autoridades pediram à população que fique atenta para a possibilidade de novos tremores.

O terremoto ocorreu às 16h27 (horário local, 4h27 de Brasília), e seu epicentro foi localizado a cerca de 10 quilômetros de profundidade sob a província de Kumamoto, situada na ilha japonesa de Kyushu.

Em coletiva de imprensa, a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, alertou para a possibilidade de novos tremores da mesma magnitude na região e pediu que a população fique atenta.

O Japão fica situado sobre o chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo, e sofre terremotos com relativa frequência, razão pela qual suas infraestruturas são especialmente projetadas para resistir aos abalos.

jps (EFE)

---------

Não deixe que o algoritmo esconda as notícias. Se você valoriza o trabalho da nossa equipe para uma cobertura jornalística confiável, reserve um momento para nos selecionar como sua fonte preferida no Google clicando aqui. Marque o link da DW quando ele aparecer na lista para sempre ver nossas notícias verificadas primeiro.