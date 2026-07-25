Reprodução/Polícia Civil da Bahia Pedro Henrique Sales foi preso em Simões Filho, na Bahia, após cinco dias foragido

O estudante de educação física Pedro Henrique Sales, de 21 anos, foi preso nesta sexta-feira (24), cinco dias após ser acusado de importunar sexualmente uma mulher que se exercitava na academia de um condomínio residencial em Feira de Santana, na Bahia.

Segundo a investigação, o suspeito foi localizado em uma casa em obras abandonada na cidade de Simões Filho. Ao perceber a chegada dos policiais, ele teria tentado fugir por uma área de escombros com acesso a um matagal, mas foi alcançado pelos agentes. Ainda de acordo com a polícia, ele resistiu à prisão.

As investigações ainda apontam que familiares do estudante o ajudaram a deixar Feira de Santana e esconderam seu paradeiro após o crime.

“A prisão preventiva do estudante foi expedida pela Vara Criminal e de Crimes Contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Feira de Santana e foi cumprida após trabalho ininterrupto de investigação para localizar o suspeito”, informou a Polícia Civil.

Durante as diligências, equipes da corporação realizaram levantamentos de inteligência, monitoramento de informações e cruzamento de dados até identificar o local onde o investigado estava escondido.

A prisão foi efetuada por equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana e do Gatti/Sertão, com apoio do Núcleo de Inteligência da Coorpin de Feira de Santana.

Após a captura, Pedro Henrique Sales foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

O caso é investigado pela Deam de Feira de Santana como importunação sexual e tramita sob segredo de Justiça.

Relembre o caso

Reprodução/redes sociais Mulher sofre importunação sexual e grava crime sem perceber





Uma mulher de 35 anos denunciou ter sofrido importunação sexual dentro da academia de um condomínio residencial em Feira de Santana, na Bahia. A vítima deixou o celular gravando enquanto caminhava na esteira.

Ao assistir ao vídeo, percebeu que um homem havia se masturbado atrás dela. O registro foi feito sem que ela soubesse, naquele momento, o que ocorria.

A Polícia Militar foi acionada, mas o suspeito deixou o condomínio antes da chegada dos agentes. Depois da ocorrência, a mulher foi orientada a registrar um boletim de ocorrência.