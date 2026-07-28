Reprodução/X Criança de 9 anos morre após cair do 8° andar no litoral de SP

Uma menina de nove anos morreu após cair do oitavo andar de um prédio, em Praia Grande, na Baixada Santista, no Litoral Sul de São Paulo. O caso é investigado pela Polícia Civil.

A menina caiu de uma altura de cerca de 30 metros. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o caso foi registrado na noite de domingo (26), no bairro Cidade Ocian.

Ainda segundo a SSP, o caso foi registrado como morte suspeita na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande. Além disso, o celular da menina foi apreendido para auxiliar na investigação.

O tio da criança afirmou em depoimento que mora no prédio e estava esperando a chegada da menina. Ela iria passar alguns dias na casa dele.

O homem explicou que estava deitado dentro do apartamento quando ouviu um barulho forte, quando saiu no corredor para checar o que havia acontecido, ele viu o corpo da criança já caído no térreo do prédio.

O resgate foi acionado mas a morte da menina foi constatada no local pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A mãe e a irmã da menina também estavam no local, eles precisaram de atendimento médico e não prestaram depoimento.

O caso segue em investigação e foi registrado como morte suspeita.



