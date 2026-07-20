Reprodução/redes sociais Mulher sofre importunação sexual e grava crime sem perceber

Uma mulher de 35 anos denunciou ter sofrido importunação sexual dentro da academia de um condomínio residencial em Feira de Santana, na Bahia. O caso ocorreu na academia do Condomínio Reserva Buriti, no bairro SIM. A vítima deixou o celular gravando enquanto fazia exercícios em uma esteira.

Ao assistir ao vídeo, percebeu que um homem havia praticado um ato sexual atrás dela. O registro foi feito sem que ela soubesse, naquele momento, o que ocorria.

A Polícia Militar foi acionada, mas o suspeito deixou o condomínio antes da chegada dos agentes. Equipes do 25º Batalhão da Polícia Militar fizeram buscas na região, mas ninguém foi preso.

Depois da ocorrência, a mulher foi orientada a registrar um boletim de ocorrência. Ela procurou a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana.

A Polícia Civil informou que deverá ouvir depoimentos para tentar identificar o suspeito. Até a última atualização desta reportagem, o homem não havia sido localizado.

O vídeo mostra que ele se afasta ao perceber uma movimentação na academia. Ainda não foi esclarecido se o suspeito sabia que o celular da vítima estava gravando.

Também não há informação sobre medidas adotadas pela administração do condomínio após a denúncia ou sobre a existência de outras câmeras no local.

O iG procura o condomínio para pedir posicionamento, mas não encontrou contatos. O espaço segue aberto.