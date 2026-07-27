Pixabay Rio terá segunda-feira d esol

Depois de uma sequência de dias chuvosos, o Rio de Janeiro volta a ter

o tempo aberto e com estabilidade nesta segunda-feira (27).

De acordo com oestena cidade acontece devido a atuação de umque deixará o céu parcialmente nublado a claro,

Tempo durante a semana



Os ventos estarão ocasionalmente moderados e assobem, em relação a frente fria da semana passada, com

Entre terça (28) e quarta-feira (29), o céu continuará claro a parcialmente nublado, ainda sem previsão de chuva.

Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas em gradual elevação. A umidade relativa do ar poderá apresentar valores em torno de 30% no período da tarde da quarta-feira.

Já mais para o fim da semana, na quinta-feira (30), a passagem de uma frente fria dará uma virada no tempo na cidade do Rio. Por conta do aumento de nebulosidade ao longo do dia, há previsão de chuva fraca isolada a partir da tarde. Os ventos estarão moderados a fortes e as temperaturas em declínio.

Na sexta-feira (31), o tempo permanecerá instável com previsão de céu encoberto a nublado e chuva fraca isolada até o período da tarde. Os ventos estarão fracos a moderados.





Entenda as diferenças entre os centro de alta e baixa pressão



Reprodução/ Climatempo Centro de alta pressão x centro de baixa pressão

A pressão atmosférica é um dos elementos que influenciam diretamente as condições do tempo. Em diferentes regiões do planeta, áreas de alta e baixa pressão se formam e mudam de posição constantemente, afetando a presença de nuvens, chuva e variações de temperatura.

De acordo com o Climatempo, os centros de alta pressão costumam apresentar céu mais aberto ou com poucas nuvens, menor umidade, o que reduz as chances de precipitações.

Nesses casos, são gerados movimentos de ar divergentes, para fora do centro do sistema e também de cima para baixo, em um processo chamado subsidência. Esse processo torna o ambiente mais seco, diminui a nebulosidade e dificulta a formação de chuva.

Já os centros de baixa pressão estão geralmente associadas à formação de muitas nuvens, maior concentração de umidade e possibilidade de precipitações, podendo inclusive favorecer a ocorrência de tempestades.

Para essas áreas, ocorre o movimento inverso: o ar converge em direção ao centro do sistema. Esse deslocamento favorece o acúmulo de umidade e calor, condições que estimulam o desenvolvimento e crescimento de nuvens.