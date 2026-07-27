Ciete Silvério/ Prefeitura de São Paulo Arredores do Parque do Ibirapuera em São Paulo

Depois da rápida passagem de uma frente fria, a cidade de São Paulo volta a ter tardes quentes e tempo seco. A madrugada desta segunda-feira (27) manteve as temperaturas típicas de inverno, com os termômetros do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo registrando 13ºC pela capital.

A manhã ainda apresenta variação de nebulosidade e formação de neblina em alguns pontos da cidade, mas o sol volta a ser protagonista com o decorrer do dia, e favorece a elevação das temperaturas com o passar das horas. A máxima prevista pode chegar aos 27°C.

Tempo seco

A umidade relativa do ar volta a ficar baixa, com índices baixos, atingindo valores próximos aos 35% e não há previsão de chuva. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os índices ideais para o corpo humano são entre 40% e 70%, quando o valor atinge menos do que o valor mínimo estipulado, o tempo é considerado seco, sendo necessário se previnir.





Algumas das recomendações são: tomar mais água para garantir a hidratação do corpo; sempre que possível, umidificar ambientes fechados; não ficar exposto ao sol durante os horários de calor extremos; entre outros.

Próximos dias

A próxima semana deve seguir com madrugadas e manhãs com clima ameno, e tardes de sol e temperaturas em elevação na Grande São Paulo.

Na terça-feira (28) o tempo seco e ensolarado continua presente, e favorece a rápida elevação das temperaturas ao longo do dia. Os termômetros devem variar entre mínimas de 14°C e máximas que podem chegar aos 28°C, com índices de umidade baixo, atingindo valores próximos aos 30%.

Confira o clima da semana segundo a Defesa Civil de São Paulo:

-Segunda-feira (27): mínima de 14°C e máxima de 27°C. Sol o dia todo sem nuvens no céu, sem previsão de chuva.

-Terça-feira (28): mínima de 14°C e máxima de 29°C. Sol e névoa fraca ao amanhecer.

- Quarta-feira (29): mínima de 15°C e máxima de 29°C. Dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva

- Quinta-feira (30): mínima de 16°C e máxima de 20°C. Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde

- Sexta-feira (31): mínima de 15°C e máxima de 23°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Sábado (01): mínima de 15°C e máxima de 26°C. Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer

- Domingo (02): mínima de 15º e máxima de 27º. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

