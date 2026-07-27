Reprodução/X Avião da Latam

Um voo da LATAM precisou desviar a rota por conta de uma operação policial no Rio de Janeiro. A aeronave, que saiu de Brasília, precisou sobrevoar a região sudoeste pela Barra da Tijuca antes de pousar no Aeroporto Santos Dumont, no Centro da cidade.

Ao, ainformou que o voo LA3786 decolou de Brasília, no último domingo (26), às 14h40. Apesar do imprevisto, a aeronave realizou o procedimento de aproximação pelo mar em alinhamento com o órgão de controle.

A companhia confirmou que o avião aterrissou no Rio de Janeiro normalmente, no horário previsto, às 16h14, e em total segurança sem qualquer intercorrência.

A LATAM também destacou ao iG que segue rigorosamente os mais elevados padrões operacionais em vigor para garantir viagens tranquilas aos passageiros.

O que fazer em caso de voo desviado

Fernando Frazão/Agência Brasil Aeroporto

Em nota, a empresa não informou qual foi a operação policial que motivou a mudança de rota.





Em casos de desvio de rota, pode acontecer do avião acabar chegando ao ponto de ter que pousar em um aeroporto de uma cidade diferente da prevista. Nesse caso, o passageiro passa a ter alguns direitos e deve procurar imediatamente o balcão da companhia aérea e aguardar as orientações antes de deixar o terminal.

Pelas regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a empresa segue sendo a responsável pela viagem e deve garantir o transporte até o destino final ou oferecer acomodação em outro voo.

Se o passageiro optar por desistir de seguir na viagem, também é possível solicitar o reembolso integral da passagem.

Na tentativa de solucionar o problema, se o tempo de espera passa de uma hora, a companhia deve oferecer meios de comunicação aos passageiros.

A partir de duas horas, o passageiro passa a ter o direito também à alimentação.





Em caso de uma espera que ultrapasse quatro horas de atraso, segundo a ANAC, a companhia aérea passa a ser obrigada a fornecer hospedagem, caso haja a necessidade de pernoite, contanto também com o transporte do aeroporto até o hotel.

Se for um caso mais simples, onde o pouso acontece, mas em outro aeroporto da mesma cidade, como por exemplo uma mudança do Santos Dumont para o Galeão, a empresa também passa a ter que providenciar o deslocamento terrestre sem custo adicional.