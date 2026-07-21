Foto: César Lopes/PMPA Cheia deve ser pequena, mas ainda pode afetar moradores das ilhas do Bairro Arquipélago, em Porto Alegre

O volume de chuvas que caem no Rio Grande do Sul desde quinta-feira (16) somado às precipitações esperadas até quarta (22) devem provocar elevação no nível do Guaíba, em Porto Alegre.

O alerta foi feito pela MetSul Meteorologia, e prevê que nos próximos dias o nível do Guaíba deve subir. A cheiamas não atingirá o nível para uma enchente de grandes proporções.

Na capital gaúcha existe o bairro Arquipélago, formado por 16 ilhas que ficam sobre o lago Guaíba e abrigam moradores e comunidade ribeirinha. Devido a região, o local é sempre o primeiro a ser atingido por cheias, que já são quase parte da rotina do bairro.

Foto: Thiago Sória/iG Várias casas do bairro Arquipélago são construídas com elevação em palafitas, para evitar as cheias









Às 10h desta terça-feira (21), ona régua do Cais Mauá, próximo do centro da capital. O nível está dentro da normalidade e é relativamente baixo. A informação é da plataforma ClimaRS, que monitora o nível dos rios gaúchos.

e a de atenção, por volta dos 2,5m – valor que desconsidera o bairro Arquipélago, queSegundo a MetSul, é

A Defesa Civil de Porto Alegre monitora as chuvas desde domingo (19). Entre 19/07 e às 10h desta terça-feira (21/07), foram registradasatendidas pelas equipes do órgão.

De acordo com a equipe de meteorologia da Defesa Civil, a terça-feira (21) segue com tempo instável durante todo o dia. Há previsão de chuva de moderada a forte intensidade.

é um dos locais com maiores volumes de chuva da capital nesta terça (21), com

Apesar disso, a elevação do nível do Guaíba deve acontecer principalmente por conta da vazão da água de outras bacias hidrográficas do estado gaúcho em direção ao lago.





Cheia deve ser causada pela vazão das chuvas

Conforme a MetSul Meteorologia, a elevação do Guaíba para os próximos dias deve ser uma consequência da vazão dos rios após as chuvas que caem desde domingo (19). A tendência é de uma cheia pequena, afetando as ilhas do Bairro Arquipélago, ou média, cobrindo parte central da capital.

A possibilidade de qualquer evento similar ao de 2024 está descartada. Nas últimas 48h alguns pontos do Rio Grande do Sul registraram entre 50 a 150mm de chuva, como na bacia do rio Jacuí. Nas bacias do Taquari e Caí há previsão de fortes chuvas entre hoje (21) e quarta (22). Todos desembocam no Guaíba.

Aviso Hidrológico foi atualizado nesta segunda (20)

O Governo do Estado do RS realizou uma reunião presencial nesta segunda (20) para discutir as previsões de chuva e cheias. Com isso, o aviso hidrológico da Defesa Civil foi atualizado até a quarta-feira (22), um dia a mais do que o anterior.

As previsões de maior atenção são para temporais com rajadas de vento e queda de granizo no Centro e Norte do estado, em cidades gaúchas como São Borja, Santiago, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Cruz Alta, Santa Rosa, Soledade, Passo Fundo, Sarandi, Erechim e Frederico Westphalen.