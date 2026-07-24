Reprodução/Instagram Cachorro enfrenta correnteza e é resgatado em enchente no Chile

Um cachorro enfrentou a correnteza de uma rua alagada para escapar de uma casa cercada pela água na região de Coquimbo, no Chile. O animal conseguiu chegar à outra margem e foi resgatado por policiais na terça-feira (21).

As imagens divulgadas pela polícia chilena mostram o cão entrando na água e sendo arrastado por alguns instantes. Os agentes chamaram pelo animal e conseguiram atraí-lo para um ponto seguro do outro lado da via.

Um cachorro enfrentou a correnteza de uma rua alagada para escapar de uma casa cercada pela água na região de Coquimbo, no Chile. O animal conseguiu chegar à outra margem e foi resgatado por policiais na terça-feira (21). As imagens divulgadas pela polícia chilena. pic.twitter.com/c1c5rtBRXd — iG (@iG) July 24, 2026

O cachorro ficou preso depois que o rio Limarí subiu e inundou a área próxima ao imóvel. Equipes de emergência percorriam os bairros atingidos para localizar moradores e animais quando avistaram o cão.

Após a travessia, os policiais perceberam que ele tinha um ferimento nas costas. O animal foi levado a um centro veterinário, onde recebeu atendimento. A polícia tenta localizar os responsáveis pelo cachorro.

Cerca de 100 animais foram retirados de áreas alagadas na região de Coquimbo desde o início das chuvas, segundo informações divulgadas pelo Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres.

Temporal deixa 13 mortos e milhares fora de casa

Reprodução/Instagram Chuvas fortes atingiram o Chile nesta semana

As chuvas atingem pelo menos dez das 16 regiões do Chile desde a semana passada. Até quinta-feira (23), o temporal havia deixado 13 mortos, quatro desaparecidos, 3.532 desabrigados e 6.157 pessoas isoladas. Coquimbo e o sul da região de Atacama concentram os danos mais graves.

O governo chileno decretou estado de catástrofe em toda a região de Coquimbo e na província de Huasco, em Atacama. A medida permite o envio de militares, amplia o acesso a recursos de emergência e acelera o atendimento às áreas atingidas.

O sistema derrubou o fornecimento de energia e água potável, interrompeu estradas e provocou o transbordamento de rios. Mais de 20 mil casas foram danificadas e 81 ficaram destruídas, segundo um balanço divulgado pelas autoridades durante a semana.

Em Cerro Tololo, na região de Coquimbo, o volume acumulado chegou a 214,2 mm. Ovalle registrou 122,6 mm, enquanto Salamanca acumulou 197 mm. Em uma hora, caíram 19,6 mm em parte da região, quantidade próxima à esperada para um mês inteiro.

As aulas foram suspensas até sexta-feira (24) nas escolas públicas e particulares de Coquimbo e de áreas de Atacama. As autoridades ainda alertaram que os rios poderiam continuar subindo mesmo após o fim da chuva, devido à água acumulada nas áreas próximas à Cordilheira dos Andes.