A frente fria que causa temporais no Rio Grande do Sul avança em direção ao Sudeste e Centro-Oeste nesta quarta-feira (22) e deve causar instabilidades intensas. Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo podem registrar pancadas de chuvas durante essa transição, que dura até quinta (23).Ao longo desta quarta (22), os temporais seguem em direção norte do estado gaúcho, levando as tempestades mais fortes para Santa Catarina e Paraná. De acordo com a Climatempo Meteorologia, nuvens carregadas vão se espalhar por todas as regiões catarinenses e paranaenses.A chuva mais volumosa é esperada para o Sul e Sudoeste do Paraná, devido ao ar quente que já pairava sobre o estado, o que intensifica o risco de temporais.
Ainda assim, a situação também é de alerta para as regiões Oeste, Centro e Sul de Santa Catarina. As capitais Florianópolis e Curitiba tem projeções de chuvas moderadas na quarta (22)Segundo a Meteored Meteorologia, a frente fria avança do Rio Grande do Sul aos outros estados e pode provocar chuva intensa, granizo e ventos de até 100 km/h.
Até o final da semana, os acumulados podem ultrapassar 200mm no estado gaúcho, chegar a 180mm em pontos de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul e, em São Paulo, atingir 100mm totais.A alta instabilidade seria um dos primeiros reflexos da atuação do El Niño 2026-2027 que está com desenvolvimento cada vez mais avançado à medida que o inverno passa.Nos últimos dias, o estado gaúcho enfrentou as primeiras cheias de rios provocadas pelo fenômeno climático, além de transtornos como alagamentos, destelhamentos e interrupção de energia elétrica.
MS e SP terão pancadas de chuva na quinta (23)
A frente fria pode chegar ao Mato Grosso do Sul e a São Paulo na noite de quarta (22), mas é ao longo de quinta-feira (23) que o sistema deve ocasionar acumulados de 50 a 100mm nestes estados, segundo a Meteored Meteorologia.
As chuvas são moderadas, mas em menor proporção do que situação registrada no Rio Grande do Sul, de onde o sistema se desloca até o Centro-Oeste e Sudeste, esclarece a Meteored.
Em contrapartida, a chegada da frente fria a SP e MS deve permitir a entrada de uma massa de ar de origem polar no Sul do Brasil. À exceção do Norte paranaense, que ainda pode ter chuvas, o resto da região terá queda considerável nas temperaturas.
As menores temperaturas ao amanhecer devem ficar um pouco abaixo dos 10°C em áreas do Rio Grande do Sul, na região serrana de Santa Catarina e do sul do Paraná.
Tempestades generalizadas no Centro-Sul nesta sexta (24)
Na sexta-feira (24), a tendência é que os temporais se intensifiquem sobre todos os cinco estados onde a frente fria atuou ao longo da semana: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.