Foto: Thiago Sória/iG Projeções apontam para possibilidade de acúmulos de 100 a 200mm até o final da semana

A frente fria que causa temporais no Rio Grande do Sul avança em direção ao Sudeste e Centro-Oeste nesta quarta-feira (22) e deve causar instabilidades intensas. Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo podem registrar pancadas de chuvas durante essa transição, que dura até quinta (23).

Ao longo destaos temporais seguem em direção norte do estado gaúcho, levando asDe acordo com a Climatempo Meteorologia, nuvens carregadas vão se espalhar por todas as regiões catarinenses e paranaenses.

A chuva mais volumosa é esperada para o Sul e Sudoeste do Paraná, devido ao ar quente que já pairava sobre o estado, o que intensifica o risco de temporais.

Ainda assim, a situação também é de alerta para as regiões Oeste, Centro e Sul de Santa Catarina. As capitais Florianópolis e Curitiba tem projeções de chuvas moderadas na quarta (22)

Segundo a Meteored Meteorologia, a frente fria avança do Rio Grande do Sul aos outros estados e pode provocar

Até o final da semana, os acumulados podem ultrapassar 200mm no estado gaúcho, chegar a 180mm em pontos de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul e, em São Paulo, atingir 100mm totais.

A alta instabilidade seria um dos primeiros reflexos da atuação do El Niño 2026-2027 que está com desenvolvimento cada vez mais avançado à medida que o inverno passa.





MS e SP terão pancadas de chuva na quinta (23)

A frente fria pode chegar ao Mato Grosso do Sul e a São Paulo na noite de quarta (22), mas é ao longo de quinta-feira (23) que o sistema deve ocasionar acumulados de 50 a 100mm nestes estados, segundo a Meteored Meteorologia.

As chuvas são moderadas, mas em menor proporção do que situação registrada no Rio Grande do Sul, de onde o sistema se desloca até o Centro-Oeste e Sudeste, esclarece a Meteored.

Em contrapartida, a chegada da frente fria a SP e MS deve permitir a entrada de uma massa de ar de origem polar no Sul do Brasil. À exceção do Norte paranaense, que ainda pode ter chuvas, o resto da região terá queda considerável nas temperaturas.

As menores temperaturas ao amanhecer devem ficar um pouco abaixo dos 10°C em áreas do Rio Grande do Sul, na região serrana de Santa Catarina e do sul do Paraná.

Tempestades generalizadas no Centro-Sul nesta sexta (24)

Na sexta-feira (24), a tendência é que os temporais se intensifiquem sobre todos os cinco estados onde a frente fria atuou ao longo da semana: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.