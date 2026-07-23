SP suspende rodízio em vias da Zona Leste após falha em trens

A Prefeitura de São Paulo suspendeu, na manhã desta quinta-feira (23), o rodízio municipal de veículos em importantes vias da Zona Leste da capital. A decisão foi tomada para minimizar os impactos no trânsito após problemas registrados nas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade do sistema ferroviário.
A medida, anunciada pela administração municipal por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), busca facilitar o deslocamento dos motoristas que precisaram recorrer ao transporte individual devido às dificuldades no sistema de trens.
A suspensão é temporária e vale exclusivamente durante o período da manhã desta quinta-feira, apenas nos corredores contemplados pela medida. Nas demais regiões da cidade, o rodízio municipal continua funcionando normalmente.
Saiba quais vias tiveram o rodízio suspenso
A flexibilização foi adotada nas seguintes vias:
- Avenida Salim Farah Maluf;
- Avenida Celso Garcia;
- Avenida Radial Leste;
- Avenida do Estado;
- Avenida Luiz Inácio de Anhaia Mello;
- Marginal Tietê, no trecho até o Centro.
Segundo a Prefeitura, a medida leva em consideração o aumento excepcional do fluxo de veículos provocado pelos transtornos no transporte ferroviário da capital.
Falha em linhas de trem provocou impacto na mobilidade
A suspensão do rodízio foi anunciada após uma série de problemas nas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, operadas pela concessionária Trivia Trens. Segundo a empresa, uma falha no fornecimento de energia interrompeu a circulação dos trens entre as estações Brás e Sebastião Gualberto na manhã desta quinta-feira.
Além da interrupção do serviço, um incêndio atingiu um dos trens nas proximidades da Rua Bresser, na região central de São Paulo, por volta das 5h30. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, mas a ocorrência agravou os transtornos.
Com a paralisação, passageiros precisaram deixar os vagões e caminhar pelos trilhos, enquanto as estações registraram superlotação. O Serviço Expresso Aeroporto também foi suspenso.
Para reduzir os impactos, o sistema de ônibus Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foi acionado, e o Metrô passou a permitir, a partir das 6h, transferências nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera para facilitar o deslocamento dos passageiros.
Em nota, a Trivia Trens informou que equipes técnicas trabalham para identificar a causa da falha e restabelecer a operação das linhas. Já a Prefeitura decidiu suspender temporariamente o rodízio em importantes corredores da Zona Leste para amenizar os reflexos no trânsito.