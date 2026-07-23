Fernando Frazão/Agência Brasil SP suspende rodízio em vias da Zona Leste após falha em trens

A Prefeitura de São Paulo suspendeu, na manhã desta quinta-feira (23), o rodízio municipal de veículos em importantes vias da Zona Leste da capital. A decisão foi tomada para minimizar os impactos no trânsito após problemas registrados nas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade do sistema ferroviário.

A medida, anunciada pela administração municipal por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), busca facilitar o deslocamento dos motoristas que precisaram recorrer ao transporte individual devido às dificuldades no sistema de trens.

A suspensão é temporária e vale exclusivamente durante o período da manhã desta quinta-feira, apenas nos corredores contemplados pela medida. Nas demais regiões da cidade, o rodízio municipal continua funcionando normalmente.

Saiba quais vias tiveram o rodízio suspenso

A flexibilização foi adotada nas seguintes vias:

Avenida Salim Farah Maluf;

Avenida Celso Garcia;

Avenida Radial Leste;

Avenida do Estado;

Avenida Luiz Inácio de Anhaia Mello;

Marginal Tietê, no trecho até o Centro.

Segundo a Prefeitura, a medida leva em consideração o aumento excepcional do fluxo de veículos provocado pelos transtornos no transporte ferroviário da capital.

Falha em linhas de trem provocou impacto na mobilidade

A suspensão do rodízio foi anunciada após uma série de problemas nas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, operadas pela concessionária Trivia Trens. Segundo a empresa, uma falha no fornecimento de energia interrompeu a circulação dos trens entre as estações Brás e Sebastião Gualberto na manhã desta quinta-feira.

Reprodução/X Chamas linha de trem em São Paulo





Além da interrupção do serviço, um incêndio atingiu um dos trens nas proximidades da Rua Bresser, na região central de São Paulo, por volta das 5h30. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, mas a ocorrência agravou os transtornos.

Com a paralisação, passageiros precisaram deixar os vagões e caminhar pelos trilhos, enquanto as estações registraram superlotação. O Serviço Expresso Aeroporto também foi suspenso.

Para reduzir os impactos, o sistema de ônibus Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foi acionado, e o Metrô passou a permitir, a partir das 6h, transferências nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera para facilitar o deslocamento dos passageiros.





Em nota, a Trivia Trens informou que equipes técnicas trabalham para identificar a causa da falha e restabelecer a operação das linhas. Já a Prefeitura decidiu suspender temporariamente o rodízio em importantes corredores da Zona Leste para amenizar os reflexos no trânsito.

