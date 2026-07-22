Reprodução/USP Universidade de São Paulo (USP)

A capital paulista aparece na nova edição do ranking de Melhores Cidades Estudantis 2027, produzido pela empresa Quacquarelli Symonds (QS), empresa especializada em análises do ensino superior. A cidade aparece entre as 100 melhores e é a única brasileira presente na lista.

São Paulo alcançou o 100º lugar, subindo uma posição em relação ao ranking do ano passado, e registrou 60,2 pontos, empatando com a cidade britânica Brighton. Por mais que o desempenho tenha sido melhor que o ranking do ano anterior, a posição atual ainda é três lugares abaixo do que a cidade registrou em 2025.

Para a avaliação, a empresa pontua as cidades em 5 categorias diferentes, são elas: Opinião dos alunos, composição do corpo discente, atividade das empresas empregadoras, Atratividade e Acessibilidade financeira. São Paulo pontuou melhor nas categorias “Atividade das empresas empregadoras”, em que pontuou 73,9 e ficou em 42ª na classificação geral, e na categoria “Acessibilidade financeira”, onde registrou 60,6 pontos, segurando a 46ª posição na classificação geral do critério.

A Quacquarelli Symonds destaca também que a cidade tem várias universidades que se enquadram no ranking melhores instituições de ensino, segundo a empresa; entre elas, estão: Unesp, Unifesp, PUC-SP e a USP. Três delas têm o ensino público.

Em entrevista, o vice-presidente sênior da QS, Ben Sowter afirma que o Brasil é referência na América Latina.

O Brasil tem a economia mais forte da América Latina em nossa avaliação de transformação de talentos em crescimento, o sistema universitário mais representado da região e duas instituições entre as cem melhores do mundo em reputação acadêmica. São Paulo é uma das cidades mais acessíveis em nosso ranking, e os empregadores a colocam em 42º lugar no mundo. Ben Sowter, o vice-presidente sênior da QS





O ranking geral

Em primeiro lugar na classificação geral publicada está a cidade de Seul, capital da Coreia do Sul, que lidera o ranking pelo segundo ano consecutivo.Logo em seguida está Tóquio, no Japão, e Londres, no Reino Unido.

Melbourne, na Austrália, ocupa a quarta posição e Munique, na Alemanha, e Sydney,também na Austrália, dividem o quinto lugar. O top 10 é concluído por quatro cidades da Europa, são elas: Paris, na França; Berlim, na Alemanha; Viena, na Áustria; e Zurique, na Suíça

Dentre as cidades latinas classificadas, Buenos Aires, na Argentina, ocupa o espaço mais alto, na 35ª posição; Santiago, no Chile, ocupa a 55ª, e a Cidade do México, no México, está em 77º lugar. São Paulo ocupa a quarta colocação. Somente outras três cidades latinas aparecem na lista com numerações abaixo de 100.

Veja a pontuação de São Paulo em cada um do critérios de avaliação: