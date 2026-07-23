Luiz Cláudio Cavalcante Fogo na região do Goiânia 2, próximo ao Campus da UFG

Um incêndio em vegetação atingiu uma área próxima ao Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás (UFG), no Jardim Pompéia, em Goiânia, na manhã desta quinta-feira (23). O fogo mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) e chegou a avançar em direção a indústrias instaladas na região.

Veja vídeo do incêndio:

Um incêndio em vegetação atingiu uma área próxima ao Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, na manhã desta quinta-feira. O fogo mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás e chegou a avançar em direção a indústrias instaladas na região. pic.twitter.com/Z0HiAuMVmC — iG (@iG) July 23, 2026

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio ocorreu em uma área de mata seca nas proximidades do campus e foi combatido em duas frentes, com o auxílio de sopradores. A corporação informou que aproximadamente um hectare foi consumido pelas chamas, enquanto outros dois hectares foram preservados durante a operação.

Segundo o relatório da ocorrência, a equipe de segurança da região relatou que o incêndio teria sido provocado por uma pessoa que passava pela via. As circunstâncias ainda deverão ser apuradas, inclusive por meio da análise de imagens de câmeras de segurança.

Enquanto o combate era realizado, um motorista que passava pelo local registrou o avanço das chamas e afirmou que o fogo havia alcançado grandes proporções. No relato, ele disse que as chamas avançavam pela área de pastagem localizada entre o Campus Samambaia e uma unidade industrial da Unilever, chegando a atingir o muro da empresa.

Ainda segundo o motorista, a brigada de incêndio da indústria atuava para impedir que o fogo avançasse para dentro da unidade, enquanto a equipe do Corpo de Bombeiros combatia as chamas na área externa.

O Corpo de Bombeiros informou que o incêndio foi controlado e não há registro de vítimas.



















