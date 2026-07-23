Um incêndio em vegetação atingiu uma área próxima ao Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás (UFG), no Jardim Pompéia, em Goiânia, na manhã desta quinta-feira (23). O fogo mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) e chegou a avançar em direção a indústrias instaladas na região.
Veja vídeo do incêndio:
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio ocorreu em uma área de mata seca nas proximidades do campus e foi combatido em duas frentes, com o auxílio de sopradores. A corporação informou que aproximadamente um hectare foi consumido pelas chamas, enquanto outros dois hectares foram preservados durante a operação.
Segundo o relatório da ocorrência, a equipe de segurança da região relatou que o incêndio teria sido provocado por uma pessoa que passava pela via. As circunstâncias ainda deverão ser apuradas, inclusive por meio da análise de imagens de câmeras de segurança.
Enquanto o combate era realizado, um motorista que passava pelo local registrou o avanço das chamas e afirmou que o fogo havia alcançado grandes proporções. No relato, ele disse que as chamas avançavam pela área de pastagem localizada entre o Campus Samambaia e uma unidade industrial da Unilever, chegando a atingir o muro da empresa.
Ainda segundo o motorista, a brigada de incêndio da indústria atuava para impedir que o fogo avançasse para dentro da unidade, enquanto a equipe do Corpo de Bombeiros combatia as chamas na área externa.
O Corpo de Bombeiros informou que o incêndio foi controlado e não há registro de vítimas.