Motiva Pantanal/ Divulgação BR-163 em Mato Grosso do Sul

Os motoristas que utilizam a BR-163 no Mato Grosso do Sul passarão a pagar novas tarifas de pedágio a partir da meia noite do dia 5 de agosto. A atualização foi aprovada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) durante a primeira revisão ordinária do contrato de concessão da Motiva Pantanal, empresa responsável pela administração da rodovia.

Segundo a agência, os novos valores serão aplicados nas nove praças de pedágio distribuídas ao longo da BR-163/MS e fazem parte das regras previstas na repactuação do contrato de concessão.

A revisão considera a atualização monetária pela inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e a aplicação de um mecanismo contratual chamado degrau tarifário, previsto para concessões que atingem metas de investimentos e execução de obras.

Onde as novas tarifas serão cobradas

Os novos valores passarão a valer nas nove praças administradas pela Motiva Pantanal, localizadas nos municípios de:

Mundo Novo;

Itaquiraí;

Caarapó;

Rio Brilhante;

Campo Grande;

Jaraguari;

São Gabriel do Oeste;

Rio Verde de Mato Grosso;

Pedro Gomes.

Atualmente, para veículos de passeio, as tarifas variam entre R$ 6,50, na praça de Mundo Novo, e R$ 10, nas praças de Campo Grande e Rio Verde de Mato Grosso, conforme informações disponibilizadas pela concessionária. A Motiva Pantanal ainda não divulgou tabela com os novos valores, que serão cobrados a partir do dia 5 de agosto.

Motivo do pedágio aumentar

De acordo com a ANTT, o reajuste reúne uma correção monetária de 5,16%, referente à variação do IPCA entre abril de 2025 e junho de 2026, além da aplicação do chamado Degrau Tarifário d1, que acrescenta 33,64% à Tarifa Básica de Pedágio.

Esse aumento adicional estava previsto no contrato repactuado da concessão e só pode ser aplicado quando a concessionária comprova o cumprimento da maior parte das obras e serviços programados para o período.

No caso da Motiva Pantanal, um verificador independente confirmou que mais de 90% das intervenções previstas para os nove primeiros meses da nova concessão foram executadas, atendendo ao requisito estabelecido pela ANTT.

Investimentos previstos na BR-163

A repactuação do contrato prevê R$ 9,31 bilhões em investimentos para modernizar a BR-163/MS ao longo dos próximos anos.

Entre as principais obras previstas estão a duplicação de 203 quilômetros da rodovia, incluindo os primeiros 65 quilômetros nos anos iniciais da concessão, além da conclusão do Contorno de Mundo Novo, uma nova ligação rodoviária que permitirá desviar o tráfego de veículos, principalmente caminhões, da área urbana do município de Mundo Novo (MS).





O projeto também contempla a implantação de 150 quilômetros de faixas adicionais, 23 quilômetros de vias marginais, 467,4 quilômetros de acostamentos e 28,8 quilômetros de contornos urbanos nos municípios de Mundo Novo, Eldorado, Itaquiraí, Vila São Pedro e Vila Vargas.

Segundo a ANTT, o contrato ainda prevê dois ciclos completos de recuperação do pavimento e renovação da sinalização ao longo da concessão.