Reprodução/redes sociais Momento do resgate do idoso, no RS

Um idoso de 80 anos foi retirado de um veículo submerso, prestes a ser arrastado pela correnteza, durante um temporal que atingiu o município de Ciríaco, próximo a Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul, na tarde desta terça-feira (21).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o resgate, no momento em que o veículo estava prestes a ser arrastado pelas águas. Assista:

Um idoso de 80 anos foi retirado de um veículo submerso, prestes a ser arrastado, durante um temporal que atingiu o município de Ciríaco, próximo a Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul, na tarde desta terça-feira (21). pic.twitter.com/L9p47LqFET — iG (@iG) July 21, 2026

É possível ver o veículo com água até a janela, cobrindo o capô. O idoso, que dirigia o veículo, foi retirado por duas pessoas que utilizaram uma retroescavadeira para chegar ao local.

O caso aconteceu em uma estrada que atravessa o rio Machado, na comunidade de São João Batista. O homem resgatado foi identificado como Osvaldo Barea, 80 anos, que passa bem. O homem que o retirou do veículo é Edegar Passari.

Sul sofre com chuvas fortes

O Rio Grande do Sul está em alerta, com temporais atingindo grande parte do estado e previsão de mais chuvas fortes nas próximas horas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho, prevendo precipitações superiores a 60 mm por hora ou acima de 100 mm, cenário que aumenta significativamente os riscos de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de terra.

Para o Norte do estado, são esperados temporais ainda nesta noite de terça, com ventania e granizo.





Pouco antes da chuva em Ciríaco, a Defesa Civil estadual emitiu alerta pela ferramenta cell broadcast a uma série de municípios próximos de Passo Fundo.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) também incluiu áreas de Santa Catarina no alerta para o risco de enxurrada, alagamentos, inundações e deslizamentos, além do território gaúcho.

Os municípios de Santa Maria, Santa Cruz - Lajeado, Caxias do Sul, Porto Alegre, Passo Fundo, Pelotas e São Lourenço do Sul tem mais risco devido à previsão de maiores acumulados de chuva.

Já nas áreas próximas de Chapecó, Quaraí, Ibicuí, Ibirapuitã, Uruguaiana e Ijuí o risco de alagamentos e inundações em rios e córregos é moderada. A previsão dessas regiões é de pancadas de chuva intensa.

O Cemaden ainda alerta para o risco moderado de deslizamentos em encostas em áreas de Passo Fundo, Caxias do Sul, Santa Maria, Santa Cruz do Sul - Lajeado e Porto Alegre.