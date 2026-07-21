Foto: Thiago Sória/iG Alerta foi emitido às 15h35 desta terça (21) e é válido até às 21h

A Defesa Civil do estado do Rio Grande do Sul emitiu alerta pela ferramenta cell broadcast a uma série de municípios na região Norte e Centro do estado, próximo de Passo Fundo (RS). O aviso é para chuva intensa e volumosa nas próximas horas desta terça (21).

Foto: Thiago Sória/iG Passo Fundo (RS) já registra chuva intensa ao mesmo tempo em que o alerta chegou





Segundo o órgão, há risco muito alto de alagamentos urbanos e cheias de arroios e rios pequenos nos seguintes municípios gaúchos:

André da Rocha (RS) Camargo (RS) Casca (RS) Ciríaco (RS) Coxilha (RS) David Canabarro (RS) Ernestina (RS) Gentil (RS) Guabiju (RS) Guaporé (RS) Ibiraiaras (RS) Ipê (RS) Itapuca (RS) Lagoa Vermelha (RS) Marau (RS) Mato Castelhano (RS) Montauri (RS) Muliterno (RS) Nicolau Vergueiro (RS) Nova Alvorada (RS) Nova Araçá (RS) Nova Bassano (RS) Nova Prata (RS) Paraí (RS) Passo Fundo (RS) Protásio Alves (RS) Santa Cecília do Sul (RS) Santo Antônio do Palma (RS) Serafina Corrêa (RS) São Domingos do Sul (RS) São Jorge (RS) União da Serra (RS) Vanini (RS) Vila Lângaro (RS) Vila Maria (RS) Vista Alegre do Prata (RS) Água Santa (RS)

Por meio de transmissão nas redes sociais, a Defesa Civil recomenda que os moradores evitem se expor aos eventos e adotem medidas de autoproteção.

Não se exponha durante a ocorrência desses fenômenos, não faça a travessia de áreas inundadas ou alagadas até ou mesmo de carro, mesmo que pareça que você conheça aquela área, aquele pontilhão, aquela ponte, que seja uma área segura, porque você conhece, não faça a travessia dessas áreas Sabrina Ribas, coordenadora de Comunicação da Defesa Civil RS













Segundo meteorologista do órgão, Bruno Ribeiro, o risco é de evento severo que se enquadra na categoria de alerta vermelho.

A região já acumula 100 a 120mm de chuva nas últimas 6 ou 12h, um valor bastante intenso. Até às 21h desta terça (21), temporais fortes são esperados para chegarem na região. Há risco de ventania, altos acúmulos de chuva e granizo.