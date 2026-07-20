Foto: Maria Ana Krack / PMPA Próximos dias tem alto risco de cheias em rios conforme o Inmet

Os temporais causaram danos em 43 cidades gaúchas e deixaram 19 pessoas desalojadas desde a quinta-feira (17) , segundo último levantamento divulgado pela Defesa Civil Estadual nesta segunda (20).

As ocorrências se agravaram para além dos destelhamentos, quedas de árvores e postes e falta de energia, incluindo interrupções no abastecimento de água, alagamentos e bloqueio de vias.

As: Cerro Branco (02), Dona Francisca (03), Alegrete (05), São Borja (03), Santa Maria (04) e Vale do Sol (02).

Ainda, nesta segunda (20), sete cidades decretaram situação de emergência por chuvas intensas, o que foi reconhecido por meio de portaria no Diário Oficial da União (DOU).

São elas: São Sepé (RS), Erval Seco (RS), Liberato Salzano (RS), Coronel Bicaco (RS), Cerro Grande (RS), Novo Tiradentes (RS) e Seberi (RS).

Foto: Reprodução/Diário Oficial da União Portaria publicada nesta segunda (20)

















Maiores danos reportados

Com isso, os municípios terão direto a acessar recursos federais para reconstrução e recuperação voltados a desastres climáticos, desde que apresentem os planos de trabalho.

Em Uruguaiana (RS), 48 pessoas tiveram as casas parcialmente destelhadas, mas não precisaram deixar os locais por conta de lonas. Cerca de mil moradores ficaram sem luz após queda de poste, e equipes trabalhavam para reestabelecer o fornecimento.

Os novos reportes incluem Já em Venâncio Aires (RS), uma unidade de saúde ficou sem parte do teto. Ainda, em Alegrete (RS), a rodovia ERS 507 está totalmente submersa pelas águas do arroio Capivari, na Ponte do Capivari.

Vera Cruz (RS) teveArroio Grande (RS), 16, além do prédio da prefeitura. Em Bagé (RS), que teve energia elétrica reestabelecida após interrupções no sábado (17), oito.

Nas últimas 48h,de chuva, valor equivalente a mais de um mês. Apor horas após a queda de um cabo de alta tensão por conta da ventania.





Acumulados de chuva e rajadas de vento

Os maiores volumes de chuva se concentraram entre o Centro e a Campanha no estado. Quatro cidades passaram de 100mm de chuva em 24h na região: São Sepé (124mm), Jaguari (105,6mm), Rosário do Sul (105,4mm) e Caçapava do Sul (104,7mm).

Contudo, apenas Jaguari reportou danos, com a queda de uma árvore e o destelhamento de uma residência. Quanto aos ventos, Santa Vitória do Palmar (RS), no extremo Sul do estado, registrou 97,9km/h no intervalo de dois dias.

No último dia, Santa Maria (RS), no Centro, e São José dos Ausentes (RS), na serra, lideraram com 90km/h. Santa Maria (RS) é uma das cidades mais afetadas. 21 residências e duas escolas foram destelhadas, além do alagamento no hospital.





Transtornos com rede elétrica

Em Itaara (RS), os vendavais causaram um incêndio, devido a fios de alta tensão que teriam entrado em contato com vegetações. A situação foi normalizada pelo Corpo de Bombeiros na madrugada de domingo (19).

Além de Barra do Quaraí (RS), que passou horas sem luz, Paraíso do Sul (RS) também sofreu desabastecimento de luz e de água no domingo (19), além de cinco casas destelhadas.





Terra de Areia (RS) teve 60 famílias sem luz após uma árvore cair sobre a rede de energia elétrica. Jaguarão (RS) teve 200 imóveis desabastecidos após danos em transformador e fios.

Previsão segue desfavorável

Foto: Reprodução/Inmet Inmet emitiu alerta vermelho de grande perigo para acúmulos elevados de chuva, o que pode causar cheias





O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta de perigo para tempestades em praticamente todo o Rio Grande do Sul até o fim de terça (21).

A entidade também emitiu alerta vermelho (grande perigo) para acumulados de chuva em faixa entre o Noroeste, Centro, Porto Alegre e Costa Doce do estado.

As condições favorecem, pela primeira vez desde o início dos temporais na quinta (16), grandes alagamentos e transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas, sobretudo em cidades com áreas de risco.

Segundo a MetSul Meteorologia, é alto o risco para cheias de alguns rios. O órgão destaca que o maior risco inclui o Taquari, Jacuí, Ibicuí, Vacacaí, Ijuí, Santa Maria, dentre outros.

