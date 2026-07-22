Gino Jr/ Prefeitura de São Paulo Centro da cidade de São Paulo

A manhã desta quarta-feira (22) começou com céu claro e termômetros na casa dos 16ºC na capital paulista. Por mais que o dia se mantenha com temperaturas amenas, à tarde será marcada pelo predomínio de sol por conta da massa de ar seco que vêm acompanhando a cidade nos últimos dias, as taxas mínimas de umidade do ar podem chegar novamente em torno dos 30%. As temperaturas também entram em elevação e a máxima esperada é de 29°C.

As recomendações, dadas pela Defesa Civil sobre cuidados à saúde relacionados ao tempo seco, devem continuar sendo seguidas, são elas: intensificar a hidratação, umidificar ambientes fechados e evitar a prática de exercícios físicos ao ar livre durante os períodos mais quentes e secos do dia.

No período da noite a quantidade de nuvens deve aumentar, em decorrência da frente fria que se aproxima do estado, mas ainda não há previsão de chuva. Nas regiões que fazem divisa com o Paraná, as consequências da chegada dessa frente fria já podem ser vistas, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva isoladas.

Frente fria

De acordo com as projeções mais recentes, uma frente fria avança gradualmente no estado de São Paulo e seus efeitos serão visíveis a partir de quinta-feira (23). O dia deve começar com o céu nublado e a mínima prevista é de 15ºC durante a madrugada; as pancadas de chuva isoladas começam no período da tarde, e se estendem até a noite. Por conta do aumento da nebulosidade e da chuva, a temperatura máxima não deve passar dos 20°C





Por conta da frente fria, o ar seco também vai embora e índices de umidade do ar começam a se elevar, com valores mínimos acima dos 65%.

A chuva deve se intensificar no decorrer da sexta-feira (24), quando a previsão é de chuva moderada a forte, o que favorece também o declínio da temperatura máxima e eleva ainda mais os índices de umidade do ar.

No final de semana as temperaturas voltam a ficar elevadas e as chuvas param.

Confira o clima da semana segundo a Defesa Civil de São Paulo:

- Quarta-feira (22): mínima de 16°C e máxima de 29°C. Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol.

- Quinta-feira (23): mínima de 15°C e máxima de 20°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

- Sexta-feira (24): mínima de 13°C e máxima de 17°C. Chuva forte de manhã, aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite

- Sábado (25): mínima de 14°C e máxima de 23°C. Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado.

- Domingo (26): mínima de 14°C e máxima de 26°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado.

